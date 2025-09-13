INTERNE

Arestați după ce au încercat să-și recupereze banii cu pumnii

14 septembrie 20250 commentarii

Doi bărbați, în vârstă de 60 și 30 de ani, au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce au agresat un bărbat de 45 de ani în localitatea Copăceni, județul Cluj.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 26 august 2025, în jurul orei 21:25, când polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Turda au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit în curtea unui imobil. Potrivit primelor informații, cei doi bărbați s-ar fi deplasat la locuința victimei pentru a solicita plata unor lucrări prestate în cadrul unei firme de construcții.

Discuțiile au degenerat rapid într-un conflict verbal, care a escaladat într-o agresiune fizică asupra bărbatului de 45 de ani. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare.

În urma cercetărilor și a administrării probatoriului, cei doi agresori au fost reținuți pe 11 septembrie pentru 24 de ore. A doua zi, Judecătoria Turda a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii incidentului și pentru a lua măsurile legale care se impun.

