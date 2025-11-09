INTERNE

Aproape 500 de testări pentru alcool și substanțe interzise, efectuate de polițiștii rutieri

9 noiembrie 20250 commentarii

Unsprezece conducători auto aflați sub influența alcoolului și unul pozitiv la testarea pentru depistarea substanțelor psihoactive au fost identificați în urma unei acțiuni organizate de Serviciul Rutier Cluj, la nivelul județului Cluj, în noaptea de 8/9 noiembrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 04.00, anunță reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.  

Polițiștii clujeni au efectuat aproape 500 de testări pentru alcool și substanțe interzise, scopul acțiunii fiind reducerea riscului rutier prin depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și creșterea vizibilității elementului polițienesc în trafic și a gradului de disciplină rutieră. După cum au informat polițiștii, au fost identificați unsprezece conducători auto care se aflau sub influența alcoolului, dintre care șapte cu valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat și patru cu valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, a fost înregistrat un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive.

 

Unul dintre cazuri în care s-a identificat un sofer băut la volan a fost cel din data de 8 noiembrie, când în jurul orei 23:20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au depistat un bărbat de 47 de ani, cetățean străin, în timp ce conducea un autoturism pe strada Clinicilor, din Cluj-Napoca. „La testarea cu aparatul etilotest a fost înregistrată o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.”, transmit polițiștii clujeni. De asemenea, un alt caz a fost cel înregistrat în data de 9 noiembrie 2025, în jurul orei 00:50, pe strada Transilvaniei din comuna Baciu, când polițiștii Secției 1 Poliție Cluj-Napoca au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din comuna Gârbău. „La testarea cu aparatul etilotest, s-a înregistrat o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar în cauză se efectuează cercetări pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.”, arată reprezentanții IPJ Cluj.

 

T.S.

sursă foto: IPJ Cluj

 

