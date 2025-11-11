ANAT organizează la Cluj Napoca un târg de turism

ECONOMIE

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) va organiza, la Cluj, în perioada 13 – 16 noiembrie 2025, un nou concept de târg de turism, în care mediul de afaceri lansează dezbateri pe teme de interes pentru industria turistică şi organizează workshop-uri utile profesioniştilor din turism. „În perioada 13-16 noiembrie 2025, Wonderland Resort Cluj-Napoca găzduieşte, în premieră, Wonder Destinations, un târg de turism organizat de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) în parteneriat cu Wonderland Resort. Printre cei peste 40 de expozanţi prezenţi se numără agenţii de turism, hoteluri, staţiuni, furnizori de servicii, firme de IT etc”, a anunţat ANAT.

Potrivit sursei citate, Wonder Destinations nu este doar un târg comercial, ci o platformă de dialog şi reconstrucţie. Într-un context marcat de pandemie, război, inflaţie şi scăderea veniturilor, industria turismului a rezistat şi a crescut. Dar relansarea reală presupune infrastructură, digitalizare şi o autoritate independentă dedicată turismului – teme care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului.

Preşedintele ANAT, Alin Burcea, a precizat că târgul vine ca răspuns la lipsa de implicare a autorităţilor centrale, marcând o mobilizare exemplară a sectorului privat. La târg, vor fi prezentate oferte Early Booking, vacanţe tematice, pachete personalizate şi opţiuni pentru toate bugetele. Evenimentul propune zone tematice dedicate turismului de familie, aventurii, wellness-ului şi gastronomiei, expoziţii interactive, degustări culturale, prezentări multimedia şi momente artistice. Vizitatorii vor putea interacţiona direct cu profesioniştii din industrie şi vor descoperi poveştile din spatele ofertelor.

