Ambasadorul Japoniei în România, Katae Takash, a jucat oină la Cluj-Napoca

9 noiembrie 20250 commentarii

Ambasadorul Japoniei în România, Katae Takash, a jucat sâmbăta trecută, oină la Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”.  Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”, Cluj-Napoca, a găzduit sâmbătă, 8 noiembrie 2025, un joc demonstrativ de oină între echipa feminină de junioare CS Hida (județul Sălaj) și o echipă a studenților japonezi de la universitățile clujene, în cadrul căreia a evoluat și Excelența sa Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în Români, au informat reprezentanții Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

După cum au transmis aceiași reprezentanți, evenimentul intitulat „Oină cu japonezi”, organizat de Centrul Cultural Japonez al Universității „Babeș-Bolyai”, în parteneriat cu Federația Română de Oină și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, a avut rolul de a promova oina, sportului național al României, și de a consolida prietenia româno-japoneză.

Excelența sa Katae Takashi, ambasadorul Japoniei în România, și-a manifestat întreaga apreciere față de oină, sportul național tradițional al României, dar și față de excepționalele valori de patrimoniu păstrate în cel mai vechi muzeu în aer liber din țara noastră, au mai arătat reprezentanții Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Reamintim faptul că, în 2014, oina a fost declarată sportul național al României, fiind recunoscută ca element al patrimoniului cultural imaterial.

Tia SÎRCA

sursă foto: Muzeul Etnografic al Transilvaniei

