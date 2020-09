Alexandru Cordoș, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj: În primul rând oamenii

Experiența mea parlamentară, capacitatea de a duce lucrurile începute la bun sfârșit, puterea cu care lupt pentru dreptate, ar fi elementele necesare unui om asumat de a accede la o astfel de demnitate publică, susține într-un interviu acordat ziarului Făclia liderul PSD Cluj, Alexandru Cordoș, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj.

Rep: Care ar fi primele gânduri cărora le-ați da glas în prag de scrutin electoral, în contextul în care de puțină vreme ați fost numit să conduceți destinele PSD Cluj în aceste alegeri?

Alexandru Cordoș: Indiferent care e poziția politică în care mă aflu, primele mele gânduri se leagă de oamenii care au așteptări de la mine și de la echipa de lângă mine. E vorba despre oamenii din partid, despre oamenii din județ, oamenii din țară. Am trecut în viață prin multe încercări care m-au determinat să cred că nu contează funcțiile ci deschiderea ta pentru politică și pentru consistența obiectivelor din spatele unor alegeri, fie ele locale, naționale sau europene.

Rep: Cine este Alexandru Cordoș, candidatul PSD Cluj pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj? Care sunt punctele forte în această competiție?

Alexandru Cordoș: Cine sunt eu, caut în continuare să aflu. În fiecare zi descopăr câte un nou resort de invingător în mine. Uneori asta mă încântă, alteori mă sperie. Cred că sunt un om bun și știu să fiu un prieten de nădejde. Mai cred că fiecare etapă din viața mea, chiar și etapele dure, m-au întărit și pregătit pentru a fi un bun președinte al Consiliului Județean Cluj. Experiența mea parlamentară, capacitatea de a duce lucrurile începute la bun sfârșit, puterea cu care lupt pentru dreptate, ar fi elementele necesare unui om asumat de a accede la o astfel de demnitate publică. Întotdeauna am considerat că mă aflu în categoria oamenilor pentru care modestia și simplitatea sunt elemente de construcție a unor punți umane și nicidecum defecte. Îmi place să ascult oamenii din jurul meu, îmi place să comunic blând și firesc, îmi displac războaiele gratuite, agresivitatea și infatuarea. Colegii mei din partid îmi spun că sunt un om abordabil și deschis pentru dialog. Și mi-au spus asta și înainte de a fi numit președinte interimar al PSD Cluj.

Rep: Dacă ar fi nevoie să descrieți Clujul prin prisma unor componente hardware, care ar fi cuvintele alese?

Alexandru Cordoș: Aș spune că este un robot aproape perfect care are de toate, are proiecte, are luciu, chiar strălucire, poate fi pus în priză și se va aprinde dar nu are viață, nu are suflet, nu are personalitate. Este un robot creat de oameni minunați dar este un robot trist sub tristețea și distanțarea oamenilor din jurul lui. Aș prefera să-l descriu mai mult poetic decât tehnic, este un oraș în care oamenii intră, ies, locuiesc dar parcă toți închid ușile după ei și răsucesc cheia.

Rep: Simt o nostalgie sau un obiectiv electoral?

Alexandru Cordoș: Eu simt că putem revigora starea orașului, că ne e dor tuturor, băștinași sau venetici îndrăgostiți iremediabil de orașul lor, ne e un dor fantastic de dialog, de atmosfera comunitară a copilăriei, adolescentei și maturizării noastre, ne e dor de poveste, de frăție, de bucuria obiectivului finalizat, lângă care ne strângem cu toții fericiți, indiferent de vârstă, de culoarea politică, de starea materială.

Rep: O ultimă întrebare, domnule Alexandru Cordoș: în acea întâlnire, lăngă obiectivul finalizat al comunității ce credeți că veți face dvs și ce va face contracandidatul dvs, dl. Alin Tișe?

Alexandru Cordoș: Eu știu sigur că îi voi strânge mâna domnului Alin Tise, pe care îl voi învinge în aceasta competiție, dar mai știu că el va alege să întoarcă spatele acelor oameni fericiți care își sărbătoresc reușita. Eu voi rămâne între oameni așa cum am făcut-o întotdeauna.

Rep: Încheierea interviului este dedicata mesajului dvs de campanie

Alexandru Cordoș: Mesajul meu de campanie este unul simplu dar comprimă în el esența vieții mele politice: În primul rând oamenii.

