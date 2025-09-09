DECESE

Aducem un pios omagiu Domnului Profesor Dr. HONORIUS POPESCU, la trecerea în veșnicie

9 septembrie 20250 commentarii

Cu regret în suflet, aducem un pios omagiu

Domnului Profesor Dr. HONORIUS POPESCU,

la trecerea în veșnicie.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Condoleanțe familiei.

Dana și Valentin Zaharia

