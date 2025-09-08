INTERNE

Act de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat

8 septembrie 2025

Serviciul Român de Informaţii (SRI) transmite că, în cooperare şi coordonare cu instituţii partenere în format transnaţional, luni, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă şi a fost realizată în cooperare cu serviciile de informaţii partenere din Cehia, Polonia şi Ungaria, în etapa finală a investigaţiei beneficiind şi de sprijinul serviciului de informaţii din Republica Moldova, arată sursa citată într-un comunicat de presă.

De asemenea, SRI, împreună cu partenerii săi naţionali şi internaţionali, va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate şi va acţiona cu fermitate în scopul apărării securităţii naţionale.

Un bărbat de 47 de ani, fost ofiţer în Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, este cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informaţii secrete de stat către ofiţeri KGB din Belarus, a transmis luni IGPR.

„Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, au pus în aplicare un mandat de aducere, luni, emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în forma continuată”, informează sursa respectivă.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi avut două întâlniri la Budapesta, în 2024 şi 2025, cu reprezentanţi ai serviciilor secrete din Belarus, unde ar fi primit instrucţiuni şi plăţi.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2024 şi până în prezent, suspectul, care a deţinut anterior funcţii de conducere în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activităţi de divulgare neautorizată a unor informaţii secrete de stat, către reprezentaţi ai unei puteri străine, respectiv ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”, precizează IGPR.

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.

Ancheta se desfăşoară sub coordonarea EUROJUST şi cu sprijinul autorităţilor din România, Ungaria, Cehia şi Republica Moldova.

