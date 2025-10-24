INTERNE

Mașină răsturnată la Topa Mică

24 octombrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit, vineri, 24 octombrie 2025, la un accident rutier petrecut pe raza localității Topa Mică, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj. În urma accidentului, un bărbat de aproximativ 45 de ani a fost transportat la spital.

Echipajele au găsit la fața locului un autoturism răsturnat, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Un bărbat de aproximativ 45 de ani a primit îngrijiri medicale, fiind în permanență conștient și cooperant. Acesta a fost preluat de către un echipaj SMURD de prim-ajutor, iar pe parcurs s-a deplasat la fața locului și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă cu medic. Astfel, bărbatul a fost transportat la spital”, au transmis pompierii clujeni.  

T.S.

