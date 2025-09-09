POLITICĂ

Abrudean: Coaliţia este puternică, a rezistat şi va rezista în continuare

9 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că în pofida unor discuţii mai mult sau mai puţin „contondente”, Coaliţia va rezista în continuare.

„Până la urmă, reforma se face prin mijloacele legale şi constituţionale pe care Guvernul le are la dispoziţie, asta însemnând şi asumarea răspunderii în Parlament, ceea ce s-a întâmplat zilele trecute, şi cele patru moţiuni inutile, populiste şi demagogice depuse de Opoziţie, care au fost respinse evident ieri, pentru că, până la urmă, realitatea este cea care s-a văzut ieri la vot. Coaliţia este puternică, a rezistat şi va rezista în continuare, în ciuda declaraţiilor şi discuţiilor mai mult sau mai puţin contondente. Sigur că ideal este să nu mai avem astfel de ieşiri în spaţiul public din partea partidelor din Coaliţie, care atacă, într-un fel sau altul, măsurile propuse de Guvernul votat de Coaliţie şi susţinut de Coaliţie”, a afirmat Abrudean, la Senat.

El a evidenţiat că deciziile se iau prin acordul miniştrilor din toate partidele din Coaliţie.

„Vorbim de o Coaliţie de patru partide, puternică. Deciziile se iau în Coaliţie, deciziile care vin dinspre Guvern înspre Parlament, cum a fost cazul asumării pe aceste pachete şi pe pachetul de administraţie, care va veni în curând, sperăm. Nu se iau „cu pistolul la tâmplă’, se iau prin dialog, se iau prin vot în Guvern, informal, că nu se votează în şedinţele de guvern, dar acele decizii sunt avizate de miniştri din toate partidele”, a spus Abrudean.

Preşedintele Senatului a precizat că tema reformei în administraţia locală va fi analizată, cel mai probabil, într-o şedinţă a Coaliţiei din această săptămână.

„Acest pachet nu poate fi amânat la nesfârşit. Am înţeles nevoia de discuţii, dialog, dezbateri suplimentare. PNL susţine în continuare poziţia premierului Bolojan. Există şi în partid dezbateri şi nemulţumiri aferente. E un partid cu foarte mulţi primari care nu sunt cei mai fericiţi de astfel de măsuri, dar cu argumente, cu justificări, putem ajunge la o concluzie care să fie mulţumitoare. Nu va fi pe deplin mulţumitoare niciodată, pentru că nu se poate”, a adăugat Abrudean.

Întrebat despre atacarea la Curtea Constituţională a celor cinci proiecte de lege pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, Abrudean a precizat: „Emoţii sunt întotdeauna”.

„Din perspectiva Guvernului, s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca propunerile să fie pe deplin constituţionale”, a încheiat Abrudean.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”, nu se sperie şi nu se lasă şantajat şi va continua să spună că România are nevoie „ca de aer” de o relansare economică.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Președinția REPER merge la…Cluj

Grindeanu: Noi suntem adepţii dialogului, nu ai unanimităţi

Fifor: E fotografia neputinţei premierului şi a ministrului său de a pricepe ceva din realităţile României

AUR depune moțiune simplă pe tema educației: „Este viitorul României”

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.