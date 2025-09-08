EVENIMENT

A nins la Stația Meteo Vladeasa

8 septembrie 20250 commentarii

A nins la stația meteo de la Vlădeasa , pe cel mai înalt vârf din Masivul Vlădeasa din munții Apuseni, cu altitudinea de 1836 metri. În cursul zilei de luni, 8 Septembrie, pe pagina de socializare a stației meteo s-au publicat primele imagini video cu ninsoarea Septembrie 2025.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Vacanțele în anul școlar 2025-2026

Apahida Festival 2025: 3 zile de muzică și distracție la Stadionul Bazei Sportive Apahida!

Ziua Naţională a Elveţiei, marcată în premieră în judeţ și în salina Turda

Bărbat reținut 24 de ore pentru conducere sub influența alcoolului la Cluj-Napoca

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.