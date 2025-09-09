INTERNE

A băut, a lovit și a fugit: Șofer cu permisul suspendat, reținut de polițiștii clujeni

9 septembrie 20250 commentarii

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna Cojocna, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii clujeni după ce a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni și a părăsit locul faptei.

Evenimentul a avut loc luni dimineață, în jurul orei 10:30, pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca. Potrivit polițiștilor rutieri, o femeie în vârstă de 71 de ani, care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni, a fost acroșată de o autoutilitară. După impact, șoferul a fugit de la fața locului, lăsând victima fără ajutor.

Femeia a refuzat transportul la spital, iar accidentul a fost încadrat inițial ca fiind cu pagube materiale.

La scurt timp după incident, polițiștii au identificat autovehiculul și l-au depistat pe conducătorul auto pe o stradă din comuna Baciu. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul avea o alcoolemie de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, verificările au arătat că acesta avea permisul de conducere suspendat.

Pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat

