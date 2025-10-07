ECONOMIE

7.700 de capre negre în România, 664 vor fi vânate legal în acest an

7 octombrie 20250 commentarii

Ministerul Mediului respinge ideea interzicerii vânătorii caprei negre: „Specia este gestionată prin măsuri legale de management”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor consideră că nu se impune interzicerea vânătorii caprei negre în România, în contextul în care această specie este încadrată, atât la nivel european, cât și național, ca fiind una care poate face obiectul unor măsuri de management, nu de protecție strictă.

Răspunsul vine în urma unei întrebări adresate de deputata Ramona-Ioana Bruynseels, care a solicitat „oprirea vânătorii caprei negre și reevaluarea regimului de protecție” al acesteia.

Potrivit Ministerului, capra neagră (Rupicapra rupicapra) are un statut de conservare „Least Concern” (risc scăzut de extincție) în Uniunea Europeană, conform evaluărilor făcute de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Specia este inclusă în Anexa 5 a Directivei Habitate 92/43/CEE, ceea ce înseamnă că poate fi exploatată, cu condiția existenței unor măsuri de management adecvate.

La nivel național, legislația reflectă aceeași abordare. Capra neagră este inclusă în Anexa nr. 5 a OUG nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate, ceea ce îi conferă statutul de specie „de interes comunitar” pentru care sunt permise activități de recoltare și exploatare reglementată.

Conform datelor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor specia nu este periclitată, În România, efectivele depășesc constant numărul optim stabilit de specialiști – 6.032 de exemplare –, iar în sezonul de vânătoare 2025–2026, populația este estimată la 7.719 capre negre.

În baza evaluărilor din teren și a reglementărilor naționale, Ministerul a aprobat pentru acest sezon o cotă de recoltă de 664 de exemplare, ceea ce reprezintă sub 10% din populația actuală. Recoltările anterioare s-au menținut între 338 și 509 exemplare anual în ultimii 9 ani.

În cadrul fondurilor cinegetice, vânătoarea este permisă în afara parcurilor naționale, pe o perioadă limitată: 2 luni/an pentru trofee și 3,5 luni/an pentru exemplare de selecție, restul anului fiind perioadă de prohibiție pentru reproducere și creșterea iezilor.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Probleme tehnice la Casa de Pensii Cluj

ANAF 128 de companii ride-sharing au fraudat statul cu 175 milioane lei

Burduja: Nu există pericolul unui blackout!

România: importante scăderi ale prețurilor producției industriale

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.