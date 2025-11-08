EVENIMENT

13 sancțiuni și 780 de zile de permis suspendat aplicate unui motociclist surprins depășind neregulamentar pe DN1-E60.

8 noiembrie 20250 commentarii

Un motociclist a fost sancționat cu 13 amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 780 de zile, după ce a fost surprins efectuând multiple depășiri neregulamentare pe DN1-E60.

Incidentul s-a petrecut în data de 25 octombrie a.c., când polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sprijiniți de un echipaj aerian al Inspectoratului General de Aviație, au observat motociclistul efectuând 13 depășiri peste linia continuă, pe sectorul de drum dintre localitățile Negreni și Huedin.

În urma verificărilor, polițiștii Compartimentului Rutier Huedin au identificat conducătorul auto ca fiind un bărbat de 39 de ani din Târgu Mureș. Acesta a fost sancționat conform legislației rutiere în vigoare, iar permisul i-a fost reținut pentru o perioadă cumulată de peste doi ani.

Reprezentanții IPJ Cluj reamintesc conducătorilor auto că respectarea marcajelor rutiere și a regulilor privind depășirile este esențială pentru prevenirea accidentelor. Linia continuă marchează sectoarele de drum unde vizibilitatea este redusă sau unde există risc crescut de coliziune.

