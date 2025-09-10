ECONOMIE

Zona din proximitatea Spitalului Regional de Urgență din Florești rămâne vineri zece ore fără gaz

10 septembrie 20250 commentarii

Alimentarea cu gaz va fi sistată temporar vineri în Florești, pe strada Avram Iancu.

Delgaz Grid anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale în localitatea Florești, vineri, 12 septembrie, în intervalul ora 09.00 – 19.00, ca urmare a unor lucrări de deviere a conductelor de gaz.

Zona afectată este strada Avram Iancu, între Unitatea Militară și imobilul cu numărul 486 (doar pentru imobilele cu număr par).

„Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie). Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări.

