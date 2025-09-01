SOCIAL

Ziua Limbii Române: FADERE avertizează că un român din patru ar putea să nu mai vorbească limba maternă în următorii 30 de ani

1 septembrie 20250 commentarii

Limba română, simbol al identității și culturii naționale, se află într-un moment critic, avertizează Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE). Cu ocazia Zilei Limbii Române, organizația trage un semnal de alarmă: în următorii 30 de ani, un român din patru ar putea să nu mai vorbească limba maternă, mai ales în rândul celor care trăiesc în diaspora.

„Această zi specială ne oferă prilejul de a ne reaminti de importanța fundamentală a limbii române, nu doar ca mijloc de comunicare, ci și ca pilon central al identității noastre naționale”, se arată în comunicatul FADERE.

Pierderea limbii române în diaspora

Daniel Țecu, președintele FADERE, explică situația îngrijorătoare: prima generație de români stabiliți în străinătate după anul 2000 încă vorbește limba română, deși uneori cu greșeli. A doua generație, copiii acestora, o utilizează amestecată cu limba țării de adopție, iar problema majoră apare la a treia generație, care, într-un procent semnificativ, nu mai vorbește deloc românește.

„Fac o estimare prudentă că, în maxim 30 de ani, mai mult de 25% dintre românii din diaspora nu vor mai vorbi limba română,” avertizează Daniel Țecu. „Ne uităm adesea doar la Guvern și la instituțiile statului, cum ar fi Lectoratele de limbă română și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), pentru a face un efort. Dar efortul lor, oricât de lăudabil, este doar o picătură într-un ocean. Fără implicarea activă a familiilor, nu vom reuși să conservăm limba.”

Proiectul „În această casă se vorbește doar limba română”

Pentru a contracara acest fenomen, FADERE a lansat un manual de limba română destinat copiilor românilor din diaspora, cu vârste între 1 și 13 ani. Manualul face parte din proiectul „În această casă se vorbește doar limba română” și are ca scop să devină un instrument esențial pentru predarea limbii române acasă.

Organizația subliniază că părinții nu trebuie să se teamă că micuții lor nu vor învăța limba țării de adopție: aceasta va fi asimilată natural, prin școală și mediul social. În schimb, responsabilitatea vitală a părinților este de a le transmite și conserva limba română, prin reguli simple precum: „acasă, se vorbește doar limba română.”

FADERE susține că, prin efortul conjugat al asociațiilor românești și al fiecărei familii în parte, se poate asigura un viitor prosper pentru limba română în afara granițelor țării. „Este esențial să încurajăm fiecare copil să vorbească românește acasă, pentru ca identitatea noastră culturală să rămână vie și în diaspora,” concluzionează Daniel Țecu.

Ziua Limbii Române, marcată anual pe 31 august, devine astfel un prilej nu doar de sărbătoare, ci și de reflecție asupra eforturilor necesare pentru conservarea limbii materne în comunitățile românești din străinătate.

 

