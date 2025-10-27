EDUCAȚIE

Ziua Absolventului la USAMV

27 octombrie 20250 commentarii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară USAMV Cluj-Napoca organizează miercuri, 29 octombrie 2025, ora 10.00, în Aula Magna ”Mihai Șerban”, ”Ziua Absolventului – Târg de carieră”, ediția a IV-a, anunță reprezentanții universității clujene.

La deschiderea oficială a evenimentului vor participa rectorul universității, prof. dr. Cornel Cătoi, prorectorul prof. dr. Sorin Vâtcă, prorectorul conf. dr. Erzsebet Buta, prorectorul prof. dr. Ioana Pop, Ciprian Boșca – consilier superior – specialist piața muncii, AJOFM, Horia Pușcaș – consilier superior, finanțări europene, AJOFM, dr. ing. Vasile Roman – reprezentant Facultatea de Agricultură, drd. ing. Ștefana Florina Părăuan – reprezentant Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, dr. ing. Ioan Păun – reprezentant Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, dr. Marius Boc – reprezentant Facultatea de Medicină Veterinară, ing. Cristian Balaș – reprezentant Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor și ing. Răzvan Cristian Ploscar – Administrator Ortodromus SRL – reprezentant Facultatea de Silvicultură și Cadastru.

Citând aceleași surse, după deschiderea oficială, fiecare facultate va prezenta studenților săi invitații speciali și absolvenții care activează cu succes în domeniile specifice. Astfel, vor avea loc worksop-urile: Facultatea de Agricultură – „Agricultura – o șansă pentru viitor ”, Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală – „Ziua carierei – Privește spre viitor!”, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii – „FZB soluție pentru viitorul tău în fermă sau în laborator”, Facultatea de Medicină Veterinară – „De la pasiune la profesie – ghidul tău spre o carieră in medicina veterinară de succes”, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor – „Absolventul de azi, antreprenorul de mâine” și Facultatea de Silvicultură și Cadastru cu worksop-ul „Harta Reușitei: Repere din Parcursul Absolvenților de Silvicultură și Cadastru”. 

T.S.

sursă foto: USAMV

