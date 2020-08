Zilele Culturale ale Republicii Kazahstan

Excelența Sa Nurbakh Rustemov, Ambasador Extraordinar și Plemipotențiar al Republicii Kazahstan în România

”Dacă nu ne cunoaștem istoria, suntem pierduți”

Orele prânzului m-au prins vineri, 21 august, la Centrul de Cultură Urbană Casino. O vizită în care mi-am propus să văd lucrările tinerei pictorițe Alua Tebenova, să iau pulsul celor trei zile care se anunță a fi nu numai interesante, ci și spectaculoase prin programe și invitați.

Am avut parte de două întâlniri, două plăcute surprize. Este vorba despre discuțiile avute cu Excelența Sa Nurbakh Rustemov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Kazahstan în România, respectiv Ștefan Gadola, consul onorific al Republicii Kazahstan la Cluj-Napoca, cel căruia îi datorăm cele patru ediții de până acuma.

Discuția cu Excelența Sa Nurbakh Rustemov, a început de la această a 4-a ediție: ”Trebuie să subliniez de la bun început un lucru, important pentru mine. Apreciez și apreciem eforturile făcute de forurile locale în organizarea Zilelor Culturale ale Republicii Kazahstan la Cluj-Napoca. Apreciem eforturile și implicarea domnului primar Emil Boc, a domnului Ștefan Gadola, decisivi în construcția acestui eveniment. Vedeți dumneavoastră, Zilele Culturale ca eveniment general, sunt zile informative pentru toți oamenii Transilvaniei și nu numai pentru ei. Cât ne privește, trebuie să vă mărturisesc că am întâlnit mulți români dornici să ne cunoască tradițiile și obiceiurile. M-am gândit să aduc la Zilele Culturale ale Republicii Kazahstan, și o altă componentă importantă a culturii noastre, un festival culinar. Dacă nu am treușit e din cauza pandemiei. Ne-am gândit să aducem și o orchestră din Kazahstan, nu am reușit nici acest lucru, pandemia ne împiedică să ne desfășurăm cum dorim noi * Cinematografia? Mă bucur că îmi dați ocazia să vorbesc despre ea. Voi începe prin a sublinia vechimea cinematografiei noastre. Prezentăm la Cluj-Napoca, trei producții reprezentative pentru istoria noastră, pentru spiritul nostru. Dacă e să mă opresc asupra istoriei, trebuie să subliniez că de-a lungul istoriei, strămoșii noștri au asigurat paza și siguranța întregului teritoriu. Rămân la istorie. Istoricii noștri au descoperit pagini întregi legate de teritoriul kazah, de oamenii lui, pagini pe care le-am crezut până mai ieri, pierdute. Istoria ne rezervă multe, multe surprize și din cele mai neașteptate. Tronul de aur este povestea hanatului kazah, film important mai ales acum, în preajma aniversării celor 29 de ani de independență pentru Republica Kazahstan. De văzut este și Kunanbay, axat pe viața lui Kunanbay Oskenbaiuly, șef de district și judecător, tatăl marelui Abay, poet, compozitor, filosof. Filmul nu este numai despre Kunanbay, ci și despre o perioadă importantă a țării noastre, în plin secol al 19-lea. Or, ca să te apropii de Abay, trecuie să-i cunoști mai întâi, tatăl, omul Kunanbay. Da, filmul este o incursiune în trecutul Kazahstanului. Dacă nu ne cunoaștem istoria, suntem pierduți. Dacă nu ne cunoaștem istoria, nu putem vorbi despre prezent, după cum nu putem clădi nici viitorul”.

Tradiție și contemporan: Asia Centrală

Pictura tinerei Alua Tebenova este o caldă pledoarie pentru cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor Kazahstanului, portretizare fidelă a identității naționale prin culori și suflet. Lecturile despre trecut se fac prezente în cele nouă lucrări ale artistei, tot atâtea meditații asupra trecutlui dar și asupra provocărilor actuale cu care se confruntă societatea kazahstană. Energia în dispunerea pastei, bogăția de culori și tehnica viguroasă, jocul umbrei cu lumina, toate la un loc duc la efectele dorite, de un puternic impact vizual. Caz în care vorbim despre sinceritate, adevăr, originalitate, interes și apreciere nu în cele din urmă. Apreciere a frumuseții și a poeziei din fiecare lucrare în parte.

Romanian Chamber Orchestra

Să nu uităm că duminică, 23 august, 19. 30, Centrul de Cultură Urbană Casino, ne întâlnim cu Romanian Chamber Orchestra, cu Maestrul Cristian Măcelaru, dar și cu Alexandru Tomescu, autentici ambasadori ai culturii românești în lume.

Demostene ȘOFRON