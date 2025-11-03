EDUCAȚIE

Workshop „Corelarea sistemului de învățământ superior cu nevoile pieței muncii” la USAMV

3 noiembrie 20250 commentarii

În cadrul proiectului „Stagii de practică – succes în cariera profesională” a avut loc în data de 30 octombrie workshop-ul intitulat „Corelarea sistemului de învățământ superior cu nevoile pieței muncii”, care a reunit angajatori și cadre didactice din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, accentul punându-se pe competențele necesare viitorilor absolvenți, anunță reprezentanții USAMV. Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate, USAMV Cluj-Napoca, și a avut ca obiectiv identificarea și promovarea modalităților de aliniere a învățământului superior cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Workshop-ul, desfășurat între orele 16:00 și 20:00, a adus împreună angajatori și cadre didactice implicate în organizarea stagiilor de practică pentru studenții din învățământul superior (ISCED 6–7). Citând aceleași surse, temele abordate au vizat schimbările și perspectivele pieței muncii, precum și importanța dezvoltării competențelor socio-emoționale și verzi în formarea profesională a tinerilor. Evenimentul a inclus sesiuni de discuții și analiză a rezultatelor chestionarelor de satisfacție realizate în rândul angajatorilor și studenților după primul an de implementare a proiectului, precum și concluzii și propuneri pentru consolidarea colaborării între universități și mediul de afaceri.

Citân sursele amintite, prof. dr. Ioana Pop, în calitate de manager al proiectului și Prorector didactic al USAMV Cluj-Napoca, a declarat: „Acest workshop reprezintă o oportunitate de a identifica și de a implementa soluții concrete pentru adaptarea sistemului de învățământ superior la nevoile reale ale pieței muncii, în special în ceea ce privește competențele socio-emoționale și cele verzi”.

Obiectivul principal al evenimentului a constat în promovarea unor modele de parteneriat eficiente între mediul academic și angajatori, în vederea elaborării ulterioare a unui ghid de bune practici pentru organizarea stagiilor de practică ale studenților.Workshop-ul s-a încheiat cu înmânarea certificatelor de participare și discuții despre direcțiile strategice pentru următoarele etape ale proiectului.

T.S.

