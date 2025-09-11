EXTERNE

Von der Leyen: Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu

11 septembrie 2025

 

Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependenţele sunt folosite nemilos ca arme, a declarat miercuri, la Strasbourg, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea preşedintei executivului european.

”Lumea de astăzi este necruţătoare. Nu putem să ignorăm dificultăţile zilnice ale cetăţenilor UE, care simt dureros creşterea costului vieţii şi îşi fac griji pentru ziua de mâine. Pur şi simplu nu putem sta cu mâinile în sân şi să aşteptăm ca această furtună să treacă. (…) Acesta trebuie să fie momentul de independenţă a Uniunii Europene, când trebuie să hotărâm în ce fel de societate şi democraţie dorim să trăim”, a spus Ursula von der Leyen în faţa membrilor Parlamentului European.

Şefa executivului comunitar a lansat un apel la unitate şi solidaritate între statele membre UE, subliniind că este important ca Europa să fie liberă să îşi aleagă parteneriatele şi de a îşi decide propria soartă.

Referitor la războiul din Ucraina, Ursula von der Leyen a insistat pe faptul că Rusia trebuie să plătească despăgubiri, întrucât Moscova a lansat acest conflict. ”Economia de război a lui (Vladimir) Putin va continua chiar dacă războiul va înceta”, a spus ea, referindu-se la preşedintele rus.

Von der Leyen a insistat pe nevoia de suplimentare a sprijinului pentru Ucraina, în condiţiile în care Europa a furnizat până acum Kievului aproximativ 170 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar şi financiar.

”Şi va fi nevoie de şi mai mult. De altfel, nu doar contribuabilii europeni ar trebui să fie cei care duc greul. Acesta este războiul Rusiei şi ea este cea care ar trebui să plătească. Iată de ce trebuie să găsim urgent o nouă soluţie de finanţare a efortului de război al Ucrainei bazată pe activele ruseşti imobilizate. Din sumele asociate acestor active ruseşti, putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reparaţii. Activele în sine nu vor fi atinse. Iar riscul va trebui să fie asumat în mod colectiv. Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti reparaţii. Ucraina va beneficia de aceşti bani încă de astăzi, însă aceşti bani vor fi foarte importanţi pentru securitatea Ucrainei şi pe termen mediu şi lung”, a explicat şefa executivului UE.

Von der Leyen a anunţat că împreună cu Ucraina şi alţi parteneri, va găzdui un summit al Coaliţiei internaţionale pentru întoarcerea copiilor ucraineni: ”Fiecare copil răpit trebuie să se întoarcă acasă!”.

Ea a vorbit şi despre situaţia ţărilor membre situate pe flancul estic, care sunt cele mai expuse la consecinţele conflictului din Ucraina. ”Săptămâna trecută am putut să constat acest lucru cu propriii ochi vizitând statele membre din prima linie. Acestea sunt cele care cunosc cel mai bine ameninţarea rusă. Nu încape nicio îndoială: flancul estic al Europei protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în sprijinirea sa prin intermediul Eastern Flank Watch. În acest scop, este nevoie să punem la dispoziţia Europei mijloace strategice independente. Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu”, a spus preşedinta CE.

Aceasta a anunţat că la următorul Consiliu European va prezenta o foaie de parcurs clară, care va avea ca scop lansarea de noi proiecte comune în domeniul apărării, stabilirea unor obiective clare pentru 2030 şi crearea unui semestru european pentru apărare.

”Când vorbim despre independenţă, vorbim despre alegerea destinului nostru. Pentru asta luptă Ucraina şi asta este ceea ce merită toţi europenii, pentru că Europa este o idee – ideea de libertate şi forţă comună. Aceasta a fost ideea după care s-a ghidat generaţia de după 1989, când Estul şi Vestul s-au reunit, idee ce este la fel de puternică şi în prezent. Acesta este motivul pentru care aducem viitoarele state membre mai aproape de Uniunea noastră – prin investiţii, prin sprijinirea reformelor, prin integrarea în piaţa unică. Trebuie să menţinem ritmul în acest proces bazat pe merit, pentru că doar o Europă unită – şi reunită – poate fi o Europă independentă. O Uniune mai mare şi mai puternică este o garanţie de securitate pentru noi toţi. Şi pentru că viitorul Ucrainei, al Moldovei, al ţărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea noastră”, a afirmat Ursula von der Leyen în faţa plenului Parlamentului European.

Dezbaterea privind starea Uniunii Europene este un moment esenţial pentru responsabilizarea Comisiei Europene faţă de reprezentanţii UE aleşi în mod democratic, promovând o Uniune mai transparentă şi mai democratică. Dezbaterea le permite eurodeputaţilor să examineze activitatea Comisiei Europene şi să contribuie la stabilirea direcţiei politicilor UE.
În acelaşi timp, acest discurs serveşte şi ca instrument de comunicare a priorităţilor Comisiei Europene către opinia publică.

Agerpres

