Virgil Popescu: Practica furnizorilor de gaze este o golănie

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a afirmat că practica actuală a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clienţilor oferte de contracte pentru perioada de după liberalizarea pieţei la un preţ similar cu cel din contractele anterioare este o golănie, în condiţiile în care preţul de achiziţie al gazelor de către furnizori va fi mult mai mic după liberalizare.

„Ceea ce fac furnizorii în momentul de faţă – să trimită oferte (pentru perioada de după 1 iulie 2020, când se liberalizează piaţa gazelor naturale – n.r.), semnaţi cu noi, că vă ţinem preţul constant, eventual vi-l mai scădem cu un 1-2-3 lei, iar mi se pare o golănie, ca să-i spun tot aşa, pentru că nu poţi să vii în acest program de Gas Programme Release în care tu (furnizorii de gaze – n.r.) nu cumperi gazul la 25 (de lei/Mwh – n.r.), dar îl cumperi la 28, la 30 de lei, deci cu mult sub preţul cu care îl cumpărai, şi tu menţii preţul către clientul casnic sau către clientul industrial care îţi este captiv la acelaşi preţ. Ori acest lucru nu se poate întâmpla, acest lucru nu va rămâne aşa, o să am o întâlnire cu furnizorii să le explic că reducerea sau cel puţin parte din reducerea preţului la achiziţie să se regăsească în preţul consumatorului”, a afirmat Virgil Popescu, citat de Agerpres.

Ministrul Energiei a susţinut că în ultimă instanţă Guvernul poate interveni pentru limitarea adaosurilor comerciale practicate de furnizorii de gaze naturale, pe baza Legii Concurenţei. „Noi am discutat deja cu Consiliul Concurenţei, el urmăreşte foarte bine comportamentul în piaţă al jucătorilor furnizori de gaze, şi vom lua măsuri: vom interveni în Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, şi le vom limita adaosurile, dacă vor distorsiona piaţa şi nu vor înţelege că nu poţi să exploatezi acest moment pe seama producătorilor şi a consumatorilor.”, a adăugat Virgil Popescu.

El a subliniat că în prezent preţul gazelor naturale în hub-ul de la Baumgarten este foarte mic, de aproximativ 25 de lei per megawat. Ministrul Energiei a susţinut că la iarnă preţul de pe facturile de gaze naturale ale populaţiei vor scădea.

„Mă aştept ca şi la energie electrică, chiar dacă tariful e reglementat, să avem o scădere (pe factură, n.r.), nu mare, ci mică, 1-2%, dar să văd o scădere a preţului la energie electrică, iar la gaze naturale mă aştept la o scădere a preţului. Vreau să regăsesc scăderea preţului de achiziţie în preţul consumatorului, pentru că distribuţia nu a crescut şi nu au de ce să-şi mărească profitul pe seama clienţilor casnici.”, a mai afirmat Virgil Popescu.