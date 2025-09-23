POLITICĂ

Viorel Băltărețu (USR), numit secretar de stat în Ministerul Economiei

23 septembrie 20250 commentarii

Antreprenorul clujean Viorel Băltărețu, membru al USR Cluj și fost deputat în legislatura 2020–2024, a fost numit secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Decizia premierului Ilie Bolojan a fost publicată în Monitorul Oficial.

La preluarea funcției, Băltărețu a subliniat că își propune să reducă impredictibilitatea și birocrația cu care se confruntă mediul privat. „Prioritatea mea este să sprijin mediul de afaceri și cetățenii, într-un context economic în care statul este adesea perceput ca impredictibil și birocratic. Voi promova reguli clare, un cadru economic transparent și predictibil, astfel încât inițiativa privată corectă să fie respectată, iar practicile abuzive sancționate. Obiectivul meu este ca economia românească să fie un teren mai sigur și mai prietenos pentru toți”, a declarat noul secretar de stat.

Parcurs profesional și politic

Absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Viorel Băltărețu are o experiență de peste 25 de ani în antreprenoriat. În 2003 a fondat o companie de producție de mobilier pentru HoReCa, iar de-a lungul timpului a investit în mai multe IMM-uri românești.

Ca deputat USR de Cluj (2020–2024), a inițiat și susținut proiecte legislative cu impact asupra digitalizării și mediului de afaceri: legea „Vreau să plătesc taxe online”, reglementarea stock options, simplificarea autorizațiilor de funcționare și legea incubatoarelor de inovare digitală.

Numirea sa a fost salutată de liderii filialei județene USR. „Numirea lui Viorel Băltărețu în funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este o veste extraordinar de bună pentru toți antreprenorii și pentru mediul de afaceri. Viorel Băltărețu știe exact provocările și dificultățile pe care ei le traversează și ne respectăm angajamentul de promovare a profesioniștilor în funcții publice. Am încredere că Viorel Băltărețu va aduce multă valoare adăugată în viitoarele decizii ale ministerului”, a transmis Oana Murariu, deputat de Cluj și președinta USR Cluj.

Tot în această lună, Murariu a fost aleasă secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților, confirmând, potrivit USR, consolidarea influenței filialei clujene la nivel național.

Cele două numiri – la nivel guvernamental și parlamentar – marchează o etapă importantă pentru USR Cluj, care își întărește vizibilitatea și rolul în deciziile politice centrale. Reprezentanții formațiunii consideră că aceste evoluții confirmă aprecierea pe care organizația o are la nivel național pentru activitatea sa și pentru rezultatele obținute.

 

