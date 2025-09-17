SĂNĂTATE

Vieți salvate sub un acoperiș prin care plouă. Ajută Transplantul din Cluj

17 septembrie 20250 commentarii

„Dacă nu putem spera (încă) la o clădire ultramodernă din sticlă și oțel, măcar să ne asigurăm că ploaia nu intră peste pacienți, medici și blocul operator”. Acesta este apelul emoționant lansat de echipa Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj, care își desfășoară activitatea într-o clădire istorică din 1900, aflată într-o stare avansată de degradare.

Centrul Integrat de Transplant Multiorgan din Cluj, unic în România și în Europa de Sud-Est, nu a primit finanțare prin PNRR sau alte programe europene, iar activitatea sa vitală se desfășoară în condiții care devin tot mai dificile.

Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, aflat în mansarda Palatului Universitar de pe strada Clinicilor – o clădire istorică datând din anul 1900 – funcționează sub un acoperiș degradat, care pune în pericol nu doar siguranța spațiilor medicale, ci și blocul operator recent renovat.

În lipsa sprijinului instituțional, echipa medicală lansează un apel public de strângere de fonduri pentru repararea urgentă a acoperișului.
„Dacă nu putem spera (încă) la o clădire ultramodernă din sticlă și oțel, măcar să ne asigurăm că ploaia nu intră peste pacienți, medici și aparatura medicală”, transmit reprezentanții centrului.

În cei 34 de ani de activitate, aici s-au realizat 2.608 transplanturi renale, fiecare dintre ele oferind o nouă viață pacienților și, în același timp, reducând presiunea financiară asupra sistemului de sănătate.

Pe lângă impactul uman, transplantul renal are și un beneficiu economic major. Spre exemplu, un pacient transplantat costă de 2-3 ori mai puțin decât unul aflat pe dializă cronică. De asemenea, la fiecare 100 de transplanturi, România poate economisi zeci de milioane de euro anual – bani ce ar putea fi reinvestiți în infrastructura spitalicească.

În absența unor investiții majore, echipa centrului clujean continuă să își facă datoria în condiții modeste, dar cu dedicare și profesionalism, oferind pacienților cea mai bună șansă la o viață normală.

Campania de strângere de fonduri este deschisă tuturor celor care înțeleg importanța unui sistem de transplant funcțional și demn.
Orice donație contribuie direct la protejarea activității unui centru de excelență medicală, respectat la nivel național și internațional.

„Vă invităm să contribuiți la repararea acoperișului Palatului “nou”, un gest simbolic dar vital, până când clădirile moderne vor deveni realitate. Cine știe – poate că, în același timp, punem bazele și pentru un Fond Național pentru Noul Centru de Transplant.
Până atunci, să consolidăm prezentul ca să putem construi viitorul. Un acoperiș trainic azi = o șansă la viață mâine”, a transmis Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj.
Valoarea necesară pentru repararea acoperișului este de 200.000 lei.
Sponsorizările se pot face în contul:
Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca
Cont IBAN (Lei): RO24TREZ21620F370100XXXX
Deschis la: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 12653879
Cu recunoștință,
Echipa ICUTR Cluj
Pentru persoanele juridice, acestea pot redirectiona 20% din impozitul pe profit in contul: ASOCIATIA PRO UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL, cod fiscal: 38633115, cont: RO96BTRLRONCRT0424700401 deschis la Banca Transilvania.
Acelasi cont poate fi utilizat si de persoanele fizice care doresc sa redirectionare 3,5% din impozitul pe venit.

