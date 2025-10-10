POLITICĂ

Video| Politicianul român al cărui discurs l-a făcut pe Viktor Orban să înghită în sec la Congresul UDMR

10 octombrie 20250 commentarii

Primarul Emil Boc a fost primul dintre invitați care a urca pe scena Congresului UDMR ce s-a desfășurat vineri în localitatea clujeană Jucu Herghelie. El a pledat pentru unitatea europeană, conviețuirea interetnică și necesitatea menținerii păcii pe continent în contextul agresiunii ruse asupra Ucrainei.

Trăim cu adevărat niște vremuri care sunt complet diferite față de ceea ce am fost obișnuiți în ultimii 80 de ani. După două războaie mondiale, părinții fondatori a Uniunii Europene au ajuns la concluzia că singura cale pentru a putea evita războiul este colaborarea. Schumann a spus mai bine să ne războim în jurul unei mese, decât pe câmpul de bătălie. Și a început construcția cel mai important proiect din istoria Europei, care ne-a dus pacea și accesul la democrație, libertate și prosperitate. Astăzi el este pus în pericol. De ce? Pentru că alții de la răsărit nu mai vor să recunoască ceea ce 80 de ani a fost valabil în Europa, adică forța dreptului. Vor să înlocuiască cu dreptul forței.

Adică eu sunt mai puternic, iau Crimeea, iau Ucraina, pentru că eu așa doresc că sunt mai puternic decât tine. Acest lucru, timp de 80 de ani, în Europa a fost de nediscutat, de neacceptat. Nu putem accepta să întoarcem roata istoriei și să reintroducem din nou confruntările militare ca soluție de rezolvare a problemelor pe care le avem între noi. De aceea, unitatea Europei trebui să fie puternică în interior ca să fie puternică în exterior. Puternic în interior Clujul, ca să fim puternici în exterior, puternică România în interior, ca să fim puternici în Uniunea Europeană. Acest cuvânt, unitate, e lecția pe care am învățat-o încă odată astăzi aici, la Congresul dumneavoastră”, a transmis Emil Boc, în timp ce extremistul și antieuropeanul Viktor Orban, aflat chiar în fața edilului, în primul rând de scaune, înghițea în sec.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mulțumit UDMR pentru organizarea congresului la Cluj și a subliniat parteneriatul de peste două decenii dintre administrația locală și Uniune, care a contribuit la transformarea municipiului într-un exemplu de oraș european și tolerant.

Clujul este un oraș în care fiecare se simte acasă, indiferent de etnie. Aici, limba, credința și tradiția nu ridică ziduri, ci clădesc punți de legătură”, a afirmat Boc, subliniind că adevărata cultură se bazează pe respect reciproc, citându-l pe Béla Bartók.

În discursul său, edilul a pledat și pentru crearea de condiții care să-i determine pe români și maghiari să rămână acasă sau să se întoarcă din diaspora: „Nu vrem să mai cumpărăm bilete doar dus către Europa, ci bilete dus-întors. Să oferim motive reale pentru ca tinerii să rămână aici, prin investiții în educație, sănătate, infrastructură și locuri de muncă bine plătite.”

În încheiere, edilul a reiterat sprijinul său pentru actuala coaliție de guvernare și a exprimat convingerea că „unitatea” – cuvântul-cheie al congresului – este esențială pentru România și Europa în această perioadă dificilă.

