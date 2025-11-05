POLITICĂ

Victimele violenței în familie, scutite de taxa pentru divorț și partaj

5 noiembrie 20250 commentarii

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se elimină taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în scopul asigurării unei protecţii adecvate victimelor violenţei domestice, prin scutirea acestora de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de divorţ şi, respectiv, de partaj pentru victimele violenţei domestice.

Conform expunerii de motive, „propunerea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de partaj pentru victimele violenţei domestice are ca scop să asigure o măsură suplimentară de protecţie juridică, menită să faciliteze accesul acestora la justiţie, fără a fi împovărate de costuri suplimentare. Totodată, această măsură contribuie la asigurarea unui tratament corect şi echitabil în procesul de partaj, în contextul unui divorţ marcat de violenţă”.

Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie”, se arată în proiectul de lege, care a fost iniţiat de deputatul PNL Alina Gorghiu.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Legea de salvare a Parcului Natural Apuseni trece de Senat

Deputatul PSD Răzvan Ciortea: România riscă să piardă luptătorii de elită

Abrudean condamnă apropierea PSD de AUR

Legea care poate salva Parcul Apuseni

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.