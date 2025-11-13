POLITICĂ

Vicepremierul Oana Gheorghiu: Oamenii să ia un an sabatic pentru țară!

13 noiembrie 20250 commentarii

„Cea mai mare nevoie pe care o avem este de oameni care să dorească să vină să pună umărul, pe condiţiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care nu sunt deloc competitive, iar eu le-am propus unora să-şi ia un an sabatic pentru ţară, pentru că va fi foarte provocator” a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, la conferinţa „RBL Capitalul românesc 360°. Ea a susţinut că trebuie început un proces de „curăţenie” la nivel de administraţie şi trebuie văzut de unde se începe şi care sunt obiectivele.

„Ce am observat este că oamenii chiar vor să facă treabă. Sincer vă spun, chiar şi oamenii din ministere, din Guvern, funcţionarii chiar îşi doresc să facă treabă. Eu am avut întâlniri cu colegi din Guvern să încercăm să dăm drumul unor proiecte şi pot să zic că ce am observat e că foarte multe lucruri sunt alocate mai multor oameni, adică debirocratizare este şi în mandatul meu, este şi la SGG este şi nu ştiu pe unde. E ca un project management. Trebuie să facem curăţenie, să înţelegem de unde începem, să înţelegem ce eliminăm, ce păstrăm, care sunt obiectivele, care e strategia, care sunt indicatorii. Exact cum zicea şi Radu (Radu Burnete, consilier prezidenţial – n. r.) este această diferenţă de ritm şi asta pentru mine e o mare provocare, că sunt învăţată într-un alt ritm, dar există dorinţă şi oamenii chiar vor să facă. Cred că le trebuie exact un pic de leadership, sper să pun umărul la asta. Am simţit, cum ziceam, susţinere, n-am simţit obstacole şi refuz să mă gândesc la obstacole. În toată experienţa mea, faptul că nu am ştiut ce poate să-mi stea în cale a fost un mare ajutor, pentru că nu mi-am pus eu însămi piedici, cam asta e abordarea”, a explicat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a admis că „încă nu are o claritate completă pe ce urmează”, în portofoliul său fiind atât reforma companiilor de stat, cât şi debirocratizarea şi digitalizarea. „Nu vă ascund că încă n-am claritate completă pe ce urmează, pentru că am în portofoliu reforma companiilor de stat, debirocratizare, digitalizare. În reforma companiilor de stat multe dintre companiile care trebuie restructurate şi reorganizate sunt în portofoliile ministerelor de resort. Deci, trebuie să clarificăm cum colaborăm. Sunt altele care sunt la SGG şi sunt altele care îmi vor reveni. Suntem în curs de a clarifica rolurile, pentru că, din nou, dacă rolurile sunt duplicate, o să apară probleme. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să eliminăm suprapunerea de roluri, dar să mărim impactul, că asta ne dorim”, a transmis aceasta. Procesul de debirocratizare este, de asemenea, o provocare, pentru că, deşi există legislaţie, aceasta nu este implementată unitar.

„Pe partea de debirocratizare e o provocare mai ales pentru că s-a vorbit foarte mult în România de debirocratizare. Avem şi legislaţie, dar nu e implementată unitar. Încercăm să ne uităm la experienţa altor ţări, să vedem ce au făcut ei bine, să încercăm să adaptăm şi suntem destul de aproape cu o soluţie locală, dar foarte bună şi care seamănă mult cu ce s-a întâmplat în exterior. Sperăm să găsim deschidere la nivel de Guvern pentru că avem nevoie de suportul tehnic al personalului de acolo. Cea mai mare nevoie pe care o avem este de oameni. Oameni care să dorească să vină să pună umărul pe condiţiile salariale pe care le are în acest moment Guvernul României, care, nu ştiu cât de mulţi ştiţi, dar nu sunt deloc competitive, nu fac faţă concurenţei cu mediul privat. Eu le-am propus unor oameni să-şi ia un an sabatic pentru ţară. Vă asigur că o să fie foarte provocator şi în acelaşi timp cred că la final, dacă simţi că ai pus o cărămidă cât de mică, dar una de-aia care nu mai poate fi dărâmată – că eu cu gândul ăsta am venit – cred că pleci de acolo şi cu mulţumire că ai reuşit să faci ceva”, a mai spus Gheorghiu.

