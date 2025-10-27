EVENIMENT

Veteranul de război Iosif Rus, ridicat la gradul de general de brigadă la împlinirea vârstei de 110 ani

27 octombrie 20250 commentarii

Un moment cu totul special va avea loc marți, 28 octombrie 2025, la Gherla, unde venerabilul veteran de război colonel (rtg.) Iosif Rus va fi ridicat la gradul de general de brigadă, în semn de profund respect și recunoaștere pentru curajul și devotamentul său în slujba patriei.

Ceremonia va avea loc la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, începând cu ora 12:00, marcând totodată aniversarea impresionantă a celor 110 ani de viață ai eroului născut în comuna Țaga.

La eveniment vor fi prezenți prefectul județului Cluj, Maria Forna, primarul municipiului Gherla, Ovidiu Ioan Drăgan, precum și numeroși reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale: general-maior Bogdan Cernat, comandantul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, colonel Dănuț Dogaru, colonel Adrian Mihăilescu, colonel Ioan Munteanu, locotenent-colonel Ioana Cioară, și colonel (rtg.) Sabin Husariu, președintele Filialei Cluj a Asociației Naționale a Veteranilor de Război.

Un destin dedicat țării și educației

Născut la 28 octombrie 1915 în comuna Țaga, Iosif Rus a urmat școala de învățători în perioada interbelică, fiind mobilizat în 1940 și încadrat în Regimentul 81 Infanterie Dej. După absolvirea Școlii de Ofițeri de Rezervă de Infanterie Sfântul Gheorghe, a luptat pe front între 1942 și 1945, în Caucaz și Peninsula Crimeea, participând la luptele de la Krimskaya și Moldovanskaya, unde a fost rănit și spitalizat timp de opt luni.

După încheierea războiului, a ales calea educației, formând generații de elevi în calitate de profesor de muzică, timp de 43 de ani.

Ceremonia de la Gherla va fi un moment de recunoștință națională pentru unul dintre cei mai longevivi veterani de război ai României, un om a cărui viață simbolizează curajul, demnitatea și dragostea de țară.

