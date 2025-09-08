EXTERNE

Ventuzele și lipitorile sunt binevenite în spitalele din Turcia

8 septembrie 20250 commentarii

Cunoscute în Turcia sub numele de „hacamat”, ventuzele umede şi alte tratamente tradiţionale, cum ar fi terapia cu lipitori, sunt din ce în ce mai des utilizate în clinicile obişnuite ca un complement al medicinei moderne, departe de mediile informale, unde riscul de infecţie este mai mare. Dilekci, un specialist în medicină fizică şi reabilitare, se numără printre sutele de medici turci care integrează medicina tradiţională şi cea complementară.

El a subliniat că astfel de tratamente nu sunt alternative la medicina modernă, ci sunt adeseori utilizate în combinaţie cu aceasta, în special pentru afecţiuni cronice precum fibromialgia, migrenele şi durerile articulare.

Procedurile sunt adaptate fiecărui pacient, în funcţie de nivelul de toxine, istoricul medicaţiei şi răspunsul pacientului la sesiunile anterioare.

În Turcia, astfel de tratamente erau efectuate în mod tradiţional de către practicanţi non-medici, în afara spitalelor şi a clinicilor. Dar în ultimii ani, terapiile străvechi sunt integrate din ce în ce mai mult în mediul spitalicesc, sub o supraveghere medicală reglementată.
Lpitorile eliberează enzime precum hirudina, un anticoagulant natural care îmbunătăţeşte fluxul sanguin şi repararea ţesuturilor, iar aceste vieţuitoare sunt preferate de pacienţii cu varice, probleme limfatice şi dureri articulare.

Doar lipitorile certificate şi provenite din ferme sterile sunt utilizate în spitale, a declarat medicul turc, iar acestea sunt eliminate după o singură sesiune de tratament, pentru a evita astfel riscurile de infecţie.

