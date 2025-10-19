INTERNE

Vânătoare de vitezomani. Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză, în județul Cluj

19 octombrie 20250 commentarii

Polițiștii rutieri din județul Cluj au continuat joi, 18 octombrie, seria de acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere, aplicând peste 180 de sancțiuni, dintre care majoritatea pentru viteză excesivă.

Sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul IPJ Cluj, controalele au fost desfășurate în două etape, în intervalele 10:30 – 12:30 și 16:30 – 18:30, pe principalele drumuri din județ. Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor rutiere, cu accent pe nerespectarea vitezei legale, depășirile neregulamentare și alte abateri periculoase.

În urma acțiunilor au fost aplicate 183 de sancțiuni contravenționale, dintre care 118 pentru viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare, iar restul pentru alte încălcări ale codului rutier.

Au mai fost reținute 12 permise de conducere (6 pentru viteză, 4 pentru depășiri ilegale, 2 pentru alte abateri) și au fost retrase 8 certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice. De asemenea, polițiștii au efectuat 77 de testări cu aparatele etilotest și drugtest pentru identificarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Poliția Rutieră anunță că aceste controale vor continua și în perioada următoare, fiind vizate în special zonele cu trafic intens și risc ridicat de producere a accidentelor.

