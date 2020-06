Vakar Istvan candidează la șefia Consiliului Județean Cluj

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan, va candida pentru funcția de președinte al acestui for administrativ și va deschide lista consilierilor județeni din partea UDMR Cluj. Candidatura sa a fost validată de Consiliul Reprezentanților Județeni.

„Se impune desemnarea unui candidat la Consiliul Județean din cauza schimbării legislative cu privire la alegerea președintelui acestui for. Am experiență în acest domeniu, deci reprezentanții m-au ales pe mine! Sâmbătă a avut loc sedința de desemnare”, a declarat, pentru Făclia de Cluj, vicepreședintele CJ Cluj.

Vakar Istvan are o experiență de 15 ani în administrația publică locală, iar în prezent se află la al treilea mandat în forul administrativ județean, dintre care doi – în funcția de vicepreședinte. De profesie este inginer horticultor și doctor în agronomie.

Statutul UDMR cere ca în localitățile unde populația de etnie maghiară depășește 10 procente, aceasta să fie reprezentată în forurile de conducere administativă.

În luna martie, reprezentanţii UDMR Cluj şi-au desemnat și candidatul la Primăria Cluj-Napoca, și anume actualul lider al UDMR Cluj, Csoma Botond, şi au stabilit ordinea pe lista de consilieri locali. Deputatul Csoma Botond spunea atunci că experienţa acumulată pe parcursul a două mandate la Consiliul Local îl recomandă pentru această cursă.

“Candidez pentru funcţia de primar, iar doamna Olah Emese este prima pe lista la Consiliul Local. Am fost consilier local timp de zece ani, sunt clujean, cunosc oraşul şi problemele lui, şi am acceptat această candidatură. Propunerea a venit din partea organizaţiei municipale”, explica atunci, Csoma Botond, pentru Făclia.

Până în momentul de faţă, la Primăria Cluj-Napoca şi-au anunţat candidatura actualul edil Emil Boc şi deputatul USR Emanuel Ungureanu, iar la Consiliul Județean- liberalul Alin Tișe.

Deşi mai sunt doar câteva luni până la alegerile locale, o parte dintre organizaţiile locale ale partidelor politice sunt măcinate de conflicte interne, iar listele finale ale candidaţilor, inclusiv cele pentru primari şi preşedinte al Consiliului Judeţean, întârzie să apară.

Anca M. Colibașanu