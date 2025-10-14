EDUCAȚIE

UTCN, partener strategic al primei AI Factory din România

14 octombrie 20250 commentarii

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca devine partener în RO AI Factory, prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale, parte a inițiativei europene EuroHPC – AI Factories, anunță marți, 14 octombrie 2025, reprezentanții universității clujene, pe pagina de socializare a instituției de învățământ. Astfel, UTCN va fi parte din proiectul RO AI Factory care va include o platformă deschisă pentru cercetare, inovare și dezvoltarea de aplicații AI în domenii precum securitatea cibernetică, industria, științele vieții, serviciile publice digitale și sistemele autonome. Din proiect mai face parte Universitatea Politehnică București și parteneri din mediul antreprenorial.

Citând aceleași surse, proiectul va fi implementat la Cluj-Napoca prin Artificial Intelligence Research Institute (AIRI), noul institut de cercetare al UTCN, care urmează să fie inaugurat la începutul anului 2026. Rolul noului institut de cercetare al UTCN în cadrul infrastructurii naționale dedicate inteligenței artificiale va fi acela de a dezvolta și optimiza modele AI, servicii de date și infrastructuri AI-ready și de a avea acces la supercomputing de înaltă performanță. Totodată, AIRI va urmări promovarea unui AI sigur, etic și responsabil, dar și consolidarea unui hub regional de inovare pentru colaborare cu mediul de afaceri. Cu acest prilej, reprezentanții UTCN transmit că România se alătură astfel celor șase noi locații selectate de EuroHPC Joint Undertaking, alături de Cehia, Lituania, Țările de Jos, Polonia și Spania, formând o rețea europeană interconectată de centre AI menită să accelereze inovarea și transformarea digitală.

De asemenea, anunțul că România va găzdui una dintre noile fabrici europene de inteligență artificială a fost făcut luni, 13 octombrie 2025, și de către reprezentanții Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT): „Comisia Europeană a anunțat extinderea rețelei de AI Factories – hub-uri de excelență care oferă acces la supercalculatoare optimizate pentru inteligență artificială și sprijin tehnic pentru dezvoltarea de soluții inovatoare. România se numără printre cele șase state membre selectate pentru această nouă etapă a programului, alături de Cehia, Lituania, Țările de Jos, Spania și Polonia. Inițiativa este susținută printr-o investiție comună de peste 500 milioane de euro din partea Uniunii Europene și a statelor participante și contribuie la consolidarea poziției Europei ca „Continent al Inteligenței Artificiale” . Prin această participare, România va oferi mediului de afaceri, startup-urilor și comunității de cercetare acces direct la infrastructură de calcul de înaltă performanță și la expertiză tehnologică avansată, accelerând adoptarea soluțiilor AI în economie și sectorul public”. Reprezentanții MEDAT mai spun că noua RO AI Factory va transforma IMM-urile românești din simpli utilizatori ai tehnologiei în inovatori activi în domeniul inteligenței artificiale, oferind acces la supercomputere, instruire specializată și instrumente pentru o AI responsabilă și de încredere. Sursă foto: UTCN & 

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Studenții de la Mate-Info, vigilenți la promisiunile UBB

Studenții din Dealul Clujului nu vor fi abandonați

Studenții de la Mate-Info continuă acțiunea anti-CREIC. Ce măsuri iau

Nevoia de promptitudine

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.