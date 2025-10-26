EDUCAȚIE

UTCN a devenit membră  CESAER

26 octombrie 20250 commentarii

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a devenit membră a CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research),  cea mai prestigioasă rețea europeană a universităților de știință și tehnologie, anunță reprezentanții UTCN.

Citând aceleași surse, anunțul a fost făcut în cadrul Adunării Generale CESAER 2025, desfășurate între 22–24 octombrie la Brno University of Technology, Cehia, în prezența liderilor celor mai importante universități tehnice din Europa. Prin aderarea la CESAER, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca devine parte a unei comunități de excelență care reunește universități de renume din Europa, consolidând poziția României în peisajul european al cercetării și inovării tehnologice.

„UTCN aduce în această rețea o contribuție unică prin: infrastructurile sale avansate de cercetare (Institutul de Cercetare în Inteligență Artificială, platforme pentru cercetare în domeniile microelectronică, hidrogenul ca vector energetic și sisteme inteligente), integrate în structuri europene și naționale precum EuroHPC, IPCEI-Microelectronics, RO-AI Factory și Ro-HydroHub; un ecosistem inovator activ, conectat la peste 16 clustere și două hub-uri digitale europene; angajamentul de a educa și forma liderii tehnologici ai viitorului în spiritul Think Human First”, au informat aceiași reprezentanți. 

T.S.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

UMF, distinsă cu Trofeul Romanian Healthcare Awards 2025

Eveniment istoric la Bucureşti: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I sfinţeşte pictura Catedralei Naţionale

Sub egida Prefecturii Cluj: Conferința „Violența nu este iubire!”

Elevii de la Colegiul Național „George Coșbuc”, pe urmele minorității germane

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.