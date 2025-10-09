EDUCAȚIE

UTCN a acordat titlul Doctor Honoris Causa președintelui Institutului Robert Schuman, Mariya Gabriel

9 octombrie 20250 commentarii

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a conferit miercuri, 8 octombrie titlul de Doctor Honoris Causa președintelui Institutului Robert Schuman și fostului comisar european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, în cadrul unei ceremonii festive desfășurate în Aula HUB, anunță reprezentanții UTCN.

Distincția academică, a fost acordată cu prilejul reuniunii periodice a partenerilor EUT+ de la Cluj-Napoca. Mariya Gabriel deține diplome academice în științe politice și filologie, dedicându-și cariera creării de punți de legătură în Europa și consolidării instituțiilor și comunităților europene. A fost comisar european pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret din 2019 până în 2023, iar în timpul mandatului său, programele Horizon Europe, Erasmus+ și Creative Europe au beneficiat de un buget important în cadrul exercițiului financiar multianual 2021–2027. Totodată, Mariya Gabriel a lansat o serie de inițiative majore precum European Universities Alliances, New European Innovation Agenda, European Year of Youth 2022, consolidând rolul tinerilor cercetători în Spațiul European de Cercetare și a valorificat potențialul sectoarelor culturale și creative europene.

T.S.

