USAMV organizează a patra ediție a Vinea Apoldia Maior Fest

17 septembrie 20250 commentarii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca organizează la data de 27 septembrie 2025, la podgoria sa din Apoldu de Sus (jud. Sibiu), a patra ediție a Vinea Apoldia Maior Fest, un eveniment care va reuni, ca în fiecare an, muzica de calitate cu vinurile parfumate, mâncarea tradițională delicioasă, anunță reprezentanții USAMV într-un comunicat.

Va fi o sărbătoare a bogatei recolte de struguri din această toamnă, iar participanții se vor bucura și de meniuri tradiționale și vinuri servite la pahar, zonă de mici producători și meșteșugari, precum și plimbări și fotografii în podgorie. Atmosfera va fi întregită cu spectacole și recitaluri pentru toate gusturile, susținute în acest an de Ansamblul Tradiții Someșul Napoca al universității – solistă Laura Ciupeiu, de studentele noastre Bianca Găvan și Larisa Vasiliu, alături de Ștefan Suciu & Anamaria Urcan, Ilinca, Andra Cocian și soliști ai Asociației Culturale “Alexandru Fărcaș” – Kolcsár Katalin (Soprană), Sorin Lupu (Tenor), Geani Brad (Bariton), Petre Burcă (Bas), Péter Kolcsár (Pianist acompaniator)”, precizează aceiași reprezentanți.

Festivalul își deschide porțile la ora 12.00, iar biletele pot fi achiziționate direct la locație, în ziua evenimentului, la prețul de 150 de lei. De asemenea, vor fi disponibile și pachete de bilete cu reducere pentru grupuri de 4 persoane (500 lei), iar copiii sub 12 ani vor avea acces gratuit, în timp ce pentru cei cu vârste între 12-18 ani prețul biletelor va fi de 50 lei. În aceste prețuri, sunt incluse accesul la eveniment, la spectacolele din program, degustările de produse și consumația meniurilor tradiționale, precum și vinul la pahar. Pe durata festivalului vor fi disponibile spre vânzare vinuri îmbuteliate la stațiunea USAMV Cluj-Napoca și must, la prețuri speciale. Reamintim faptul că USAMV Cluj-Napoca produce vinuri din 2020, în podgoria situată la circa doi km de Apoldu de Sus, iar până în prezent are în portofoliu paisprezece etichete, unele fiind deja premiate la nivel national și internațional: Sauvignon Blanc, Traminer Roz, Pinot Gris alb/rose (sec/demidulce), Riesling Italian, Muscat Ottonel, Eruditus, Docentus, Secas, Semper, Amlas, Laureatus, Madrigal și Orange Optimus.

T.S.

sursă foto: USAMV

