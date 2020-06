USAMV Cluj-Napoca: Peste 2500 de locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2020-2021

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs 2.515 locuri pentru anul universitar 2020-2021, din care 1.373 sunt bugetate, iar 1.142 – cu taxă.

Conform celor anunțate miercuri, la studiile de licență vor fi 820 de locuri bugetate şi 856 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor.

„Din cele 820 de locuri bugetate la nivel de licență, 698 sunt repartizate statistic, 106 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 15 revin absolvenților de licee situate în mediul rural, iar un loc este destinat candidaților de etnie romă. În oferta educațională pentru românii de pretutindeni sunt 50 de locuri: pentru studii de licență – 18, din care 16 cu bursă, pentru master – 29, din care 6 cu bursă, și pentru doctorat 3, din care unul cu bursă” – a anunțat USAMV.

Înscrierile pentru studiile universitare de licență vor avea loc on line și on site, între 7 iulie și 28 septembrie, cu mențiunea că în luna august înscrierile se vor desfășura doar on line.

Conform celor anunțate de reprezentanții universității, selecția candidaților la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se va face prin concurs de admitere doar după media obținută la examenul de Bacalaureat, inclusiv la Facultatea de Medicină Veterinară (FMV), linia de studiu în limba română. La liniile de studiu în limba engleză și limba franceză, la FMV, media de Bacalaureat (sau echivalent) are o pondere de 90%, iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/ sau recomandări, pondere de 10%).

În ce privește oferta educațională pentru cele 26 de programe de masterat, aceasta cuprinde 425 de locuri la buget şi 286 de locuri cu taxă. Perioada de înscriere, în aceleași condiții ca la licență, este între 7 iulie și 28 septembrie.

Pentru studiile universitare de doctorat, cu înscriere tot on line și on site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă.

„Noutatea ofertei educaționale a USAMV Cluj-Napoca pentru anul universitar 2020-2021 este înființarea Colegiului Terțiar, cu 20 de locuri disponibile, toate bugetate, și care se adresează absolvenților cu sau fără diplomă de Bacalaureat” – precizează USAMV.

În cadrul colegiului există trei specializări: maistru mecanic agricol (durată școlarizare – 1,5 ani), tehnician silvic (2 ani) și tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui (1,5 ani).

M. T.