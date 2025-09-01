EXTERNE

Ursula von der Leyen, vizită în România

1 septembrie 20250 commentarii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni după-amiaza pentru câteva ore în România, în cadrul unui turneu care şi-a propus să evidenţieze sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

În România, Ursula von der Leyen a fost întâmpinată, luni, de preşedintele Nicuşor Dan, la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali au vizitat Fregata „Regele Ferdinand”, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu şi Portul Militar Constanţa, obiective strategice pentru securitatea regională.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, transmis AGERPRES, discuţiile s-au axat pe dimensiunea militară a politicii UE, dezvoltarea industriei europene de armament şi întărirea posturii de apărare şi descurajare.

A fost reafirmată importanţa rolului strategic al României ca principal hub logistic pentru susţinerea eforturilor de reconstrucţie a Ucrainei.

Un punct central al discuţiilor l-a reprezentat instrumentul financiar european SAFE (Security Action for Europe), care oferă României oportunităţi strategice majore.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat implicarea României în menţinerea siguranţei pe flancul estic.

„Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră. România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Ursula von der Leyen.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, la rândul său, faptul că România va putea găzdui hub-ul european de securitate.

„Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaţionalizăm cât mai curând. În cadrul acestei strategii, ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a subliniat că România poate contribui, prin poziţia sa geografică, la reconstrucţia Ucrainei.

„Am vorbit puţin şi de reconstrucţia Ucrainei. România poate, prin poziţia sa geografică, să contribuie la acest proces. Portul Constanţa – care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea – care conectează cu vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a precizat că România va începe din anul 2027 extragerea de gaze din Marea Neagră, ceea ce va conduce la securitatea energetică a ţării, dar şi a Europei.

„Suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa, importantă pentru că, începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei. Este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

În contextul vizitei în România, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat, luni, şi eforturile ţării noastre de a reduce deficitul bugetar.

„Aţi muncit din greu pentru a menţine sub control deficitul. Aţi promovat reforme şi vă modernizaţi economia. Salutăm aceste eforturi. România are cele necesare pentru a-şi pune economia pe traiectoria corectă şi, mai mult decât atât, aveţi dorinţa politică, ingredientul cel mai important. Împreună lucrăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene de nouă generaţie şi vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”, a declarat Ursula von der Leyen.

Luni, Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa plenului reunit al Parlamentului pe al doilea pachet de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.

