Unda verde pentru Plămânul Verde al Clujului: A fost aprobat Planul Urbanistic Zonal al Parcului Est

29 octombrie 20250 commentarii

Un pas important în dezvoltarea durabilă a municipiului Cluj-Napoca a fost marcat miercuri prin votul Consiliului Local, care a aprobat Hotărârea privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru amenajarea Parcului Est – etapa 1. Proiectul, ce reglementează o suprafață impresionantă de 37,98 de hectare, transformă oficial zona într-un parc public de mari dimensiuni, axat pe protecția mediului și biodiversitate.

 

Investiția, finanțată de Municipiul Cluj-Napoca, se bazează pe soluția câștigătoare a concursului de arhitectură, propusă de echipa formată din Metapolis Architects, Studio de Peisaj Ana Horhat și Atelier MASS, sub denumirea  „Shifting Natures”.

Noul PUZ, valabil pentru o perioadă de șapte ani, stabilește un cadru strict de dezvoltare, punând natura pe primul loc.

Amenajarea se concentrează pe conservarea și dezvoltarea biotopului zonă umedă și a culoarului ecologic al Văii Becaș, stabilind zone de protecție unde construcțiile sunt limitate la un Coeficient de Utilizare a Terenului (C.U.T.) de doar 0.02.

Pe lângă zonele de protecție, parcul va include o vastă grădină publică cu alei pietonale și piste pentru biciclete, zone de odihnă și amenajări pentru sport.

Proiectul prevede o clădire interioară cu funcțiuni de sală de sport, sală multifuncțională și punct de informare/alimentație publică, cu o înălțime maximă de 12 metri.

Pentru a păstra caracterul natural al zonei, PUZ-ul interzice parcarea autovehiculelor pe teritoriul parcului și amplasarea chioșcurilor permanente. De asemenea, publicitatea comercială este interzisă, iar numărul de zile pentru evenimente temporare este limitat la 45 de zile pe an.

 

