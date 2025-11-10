EDUCAȚIE

Un Sir la Grădina Botanică „Alexandru Borza”

10 noiembrie 20250 commentarii

Cercetător britanic distins cu Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină în 2001, Sir Tim Hunt, a vizitat recent Herbarul UBB de la Grădina Botanică „Alexandru Borza”, anunță reprezentanții instituției. Aceștia se declară onorați de prezența cercetătorului britanic la Grădina Botanică „Alexandru Borza” și față de interesul manifestat față de Herbarul UBB.

Gazdele clujene se arată încântate de vizita profesorului britanic: „Am fost onorați să îl avem în vizită la Herbarul UBB din Grădina Botanică pe Sir Tim Hunt, cercetător britanic distins cu Premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină în 2001. Premiul i-a fost acordat pentru cercetările fundamentale asupra mecanismelor ciclului celular”. De asemenea, reprezentanții Grădinii Botanice transmit că vizita cunoscutului om de știință la instituția clujeană reprezintă o certificare a valorii științifice a colecțiilor, a activității de cercetare care se desfășoară aici, reamintind că prin cele aproximativ 700.000 de exemplare păstrate, Herbarul UBB (CL Herbarium) este cea mai mare și mai importantă colecție de acest tip din România, fiind totodată una dintre cele mai valoroase colecții științifice ale țării.

Profesorul Tim Hunt, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie și Medicină (2001) și Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai, a fost prezent la Cluj-Napoca, participând în cadrul Conferinței „Diaspora Științifică Românească – Smart Diaspora”, desfășurată în perioada 4–7 noiembrie 2025. Una dintre prelegerile sale a fost cea intitulată „Satoru, Bela and the Futile Cycle” și a avut loc în Aula Victor Jinga a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), în fața unui public entuziast.

Tia SÎRCA

Sursă foto: Grădina Botanică „Alexandru Borza”

