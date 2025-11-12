CULTURĂ

„Un simplu accident” – filmul făcut pe ascuns care a cucerit Palme d’Or 2025, ajunge în cinematografe

12 noiembrie 20250 commentarii

Câștigătorul Palme d’Or 2025, Un simplu accident, semnat de regizorul iranian Jafar Panahi, va putea fi văzut în cinematografele din România începând cu 14 noiembrie. Filmul, realizat pe ascuns în Iran, a impresionat juriul de la Cannes prin forța sa morală și artistică, readucând în prim-plan curajul artei de a rezista în fața opresiunii.

„Arta mobilizează energia creatoare a celei mai prețioase și mai vii părți din noi. O forță care transformă întunericul în iertare, speranță și vitalitate”, a declarat Juliette Binoche, președinta juriului de la Cannes, la momentul decernării trofeului.

O poveste simplă, o întrebare esențială

Totul pornește de la un eveniment aparent banal: un accident minor de mașină. În timp ce așteaptă reparațiile, șoferul intră în vorbă cu Vahid, mecanicul de serviciu. Însă liniștea se destramă brusc atunci când acesta crede că îl recunoaște pe bărbatul din fața lui — fostul său torționar.

Din acel moment, filmul alunecă într-un labirint moral și emoțional, unde Panahi explorează cu o intensitate tăcută tema răzbunării.
Poate fi răzbunarea justificată?
Și cât de departe poate merge un om, știind că violența naște doar violență?

Cinema ca formă de rezistență

Condamnat la șase ani de închisoare și interzis să mai facă filme încă din 2010, Jafar Panahi a reușit să realizeze Un simplu accident după zece luni de detenție. Filmul a fost turnat pe ascuns, cu o echipă restrânsă, evitând controlul autorităților iraniene — un gest care transformă fiecare cadru într-un act de rezistență.

„Nimeni n-ar trebui să ne spună ce haine să purtăm, ce să facem sau să nu facem”, a spus regizorul, rezumând astfel spiritul de protest care îi definește întreaga operă.
Panahi demonstrează încă o dată că limitările pot deveni un catalizator pentru creație, iar arta – o formă de libertate absolută.

De la Cannes la Oscaruri

Realizat în co-producție franco-iraniană, Un simplu accident este și propunerea Franței pentru Premiile Oscar 2026. Ar fi prima participare a lui Panahi la această competiție, în contextul în care autoritățile de la Teheran i-au interzis constant să reprezinte oficial Iranul.

Filmul combină absurdul tragic cu umorul negru, menținând tonul caracteristic regizorului – un echilibru fragil între realitatea crudă și poezia vizuală a rezistenței.

Un simplu accident intră în cinematografele din România din 14 noiembrie, cu proiecții speciale în cinematografele independente și rețelele multiplex.
Un film despre memorie, conștiință și libertate, care continuă să dovedească faptul că, uneori, cel mai puternic gest politic este un film făcut în tăcere.

