Un sfert din populația României trăiește în condiții de sărăcie

11 noiembrie 20250 commentarii

Aproximativ cinci milioane de persoane, respectiv 26,5% din populaţia României, s-au aflat, în 2024, în condiţii de deprivare materială şi socială, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Persoanele cele mai afectate de deprivare materială şi socială s-au regăsit în rândul persoanelor de 65 de ani şi peste (32,9%), urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 50 şi 64 de ani (28,4%) şi de copiii din categoria 0-17 ani (28%). Anul trecut, femeile s-au regăsit într-o proporţie mai ridicată decât bărbaţii în această stare de deprivare materială şi socială, diferenţa fiind de 2,7 puncte procentuale (27,8% faţă de 25,1%). În situaţie de deprivare materială şi socială se aflau, anul trecut, 35,5% dintre persoanele neocupate şi 18,4% dintre persoanele ocupate, aceasta fiind întâlnită într-o măsură mult mai mare în rândul populaţiei cu un nivel de educaţie scăzut şi mediu, comparativ cu al celor cu pregătire superioară, respectiv 49,3% şi 22,5% faţă de 5,2%.

