Un proiect modern dedicat seniorilor Clujului Centrul pentru vârstnici de pe Calea Baciului, aproape de finalizare

7 noiembrie 20250 commentarii

Noul Centru Rezidențial de Îngrijire și Asistență Socială pentru Persoanele Vârstnice din Calea Baciului se apropie de finalizare, urmând să fie gata până la sfârșitul acestui an. Viceprimarul municipiului, Dan Tarcea, a anunțat pe rețelele de socializare că lucrările se află „pe ultima sută de metri”, iar clădirea urmează să fie pregătită în curând pentru a-i primi pe viitorii beneficiari.

„În curând, îi vom putea primi aici pe părinții și bunicii noștri”, a transmis viceprimarul, precizând că obiectivul va fi finalizat în luna decembrie.

Clădire modernă, cu toate facilitățile pentru o viață confortabilă

Situat pe Calea Baciului nr. 18, centrul are un regim de înălțime subsol + parter + două etaje (S+P+2E) și o suprafață totală de 1.400 de metri pătrați. Acesta va pune la dispoziția seniorilor 70 de locuri de cazare, distribuite în 42 de camere, adaptate inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Lucrările interioare sunt aproape finalizate: s-a turnat pardoseala din rășină epoxidică, s-au montat lifturile și sistemul de încălzire prin pardoseală, iar mobilierul este deja în curs de instalare. În paralel, echipele de muncitori au început curățenia generală pentru recepția lucrărilor, începând de la etajul al doilea.

Spații moderne, gândite pentru confort și socializare

Centrul pentru vârstnici va dispune de o gamă completă de facilități: săli de mese și bibliotecă, bucătărie proprie, spații de relaxare și socializare, cabinete de fizioterapie și kinetoterapie, zone exterioare amenajate cu aparate de fitness, mese de șah și mobilier urban modern.

La exterior, lucrările de amenajare sunt aproape încheiate: s-au montat pavajele, s-a instalat sistemul de irigații, s-au însămânțat spațiile verzi și s-au plantat arbori ornamentali.

Pentru accesibilitate, proiectul include 20 de locuri de parcare, dintre care două destinate persoanelor cu dizabilități, precum și spații pentru biciclete.

Un pas important pentru comunitate

Viceprimarul Dan Tarcea a subliniat că investiția vine în sprijinul unei categorii sociale vulnerabile și tot mai numeroase — persoanele vârstnice care au nevoie de sprijin, asistență medicală și condiții decente de trai.

„Mai e un pas — și centrul va fi pregătit să-i primească, în siguranță, pe părinții și bunicii noștri”, a transmis Tarcea, adăugând că finalizarea acestui proiect reprezintă o prioritate pentru administrația locală.

Proiectul Centrului Rezidențial de Îngrijire și Asistență Socială face parte din programul municipalității clujene de dezvoltare a infrastructurii sociale destinate seniorilor. Cluj-Napoca se numără printre orașele care au investit constant în servicii de asistență pentru vârstnici, iar noul centru de pe Calea Baciului vine ca răspuns la cererea crescută de locuri în astfel de unități.

Odată finalizat, centrul va fi administrat de Direcția de Asistență Socială Cluj-Napoca, urmând să devină unul dintre cele mai moderne spații de acest tip din regiune.

„Acest proiect nu este doar o clădire nouă, ci o dovadă de respect și grijă față de cei care au clădit comunitatea noastră”, a concluzionat viceprimarul Dan Tarcea.

