EXTERNE

Un portret dispărut al spioanei supranumită „Mata Hari a naziştilor”, descoperit din întâmplare

13 octombrie 20250 commentarii

Madame Kitty conducea cel mai faimos bordel din Berlin în timpul celui de-Al Treilea Reich: un portret al acestei femei, supranumită „Mata Hari a naziştilor”, a fost descoperit recent în capitala Germaniei şi a fost prezentat în faţa presei, informează AFP.

Instalat la etajul al treilea al unei case somptuoase din centrul oraşului Berlin, salonul ei era, în realitate, un veritabil centru de spionaj.
„Între 1939 şi 1942, diplomaţi, jurnalişti străini, precum şi înalţi demnitari nazişti erau spionaţi fără ştirea lor de curtezanele lui Madame Kitty”, a declarat noul proprietar al tabloului, Urs Brunner, autorul cărţii „Kittys Salon”, scrisă alături de Julia Schrammel.

Aceşti doi austrieci, aflaţi de mult timp în căutarea portretului, au fost contactaţi recent de o femeie din Berlin care îl cumpărase în urmă cu peste 25 de ani de la un comerciant de vechituri, fără să cunoască semnificaţia tabloului.

„Graţie unor fotografii, ştiam că tabloul exista şi că nu mai aparţinea familiei sale iniţiale. În epocă, le-am scris aproape tuturor caselor de licitaţii şi tuturor anticarilor din Berlin. Faptul că l-am regăsit are o mare importanţă pentru noi. Nu mai există astăzi decât câteva fotografii ale lui Kitty, iar toate sunt în alb negru”, a explicat Julia Schrammel.

Ea însăşi pictoriţă şi colecţionară de artă, fosta proprietară a cedat tabloul „la un preţ rezonabil”, deoarece „a înţeles că noi nu am făcut acest demers într-un scop comercial”, a adăugat Urs Brunner.
El a dezvăluit că doreşte să doneze portretul unui muzeu.

Potrivit lui Urs Brunner, curtezana „nu era o nazistă convinsă”, ci mai degrabă „o profitoare şi o oportunistă”.

„Nu era membră a Partidului Nazist şi avea relaţii amicale cu evreii”, a adăugat el.
Madame Kitty a murit în 1954 fără să fi fost vreodată urmărită penal de justiţia germană pentru activităţile sale.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Statele baltice planifică evacuări în masă în caz de atac din partea Rusiei

Surse: Hamas nu va guverna Gaza după război

Limitare a utilizării smartphone-ului la două ore pe zi într-un oraş japonez

O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.