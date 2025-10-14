SPORT

Un nou transfer ”tare” la U-BT Cluj

14 octombrie 20250 commentarii

U-BT Cluj își întărește lotul prin aducerea lituanianului Saulius Kulvietis, jucător cu experiență bogată în cele mai puternice competiții ale Europei.

Născut pe 14 februarie 1991, Kulvietis a făcut cunoștință cu baschetul în Kaunas, orașul său natal, jucând pentru KKM-Aisciai. Debutul la seniori a venit în sezonul 2009-2010, pentru Perlas Vilnius. În țara natală, Saulius a mai jucat pentru alte cinci formații, cea mai recentă experință fiind în sezonul trecut, când a îmbrăcat echipamentul celor de la Šiauliai. În 35 de meciuri în sezonul regulat, lituanianul a adunat medii de 9.8 puncte pe meci, 3 recuperări și 3 pase decisive, cu 39.1% la aruncările de la distanță.

În cariera de peste 15 ani ca jucător profesionist, Kulvietis a mai trecut pe la Joventut Badalona și MoraBanc Andorra (Spania), JDA Dijon (Franța), VEF Riga (Letonia), Baskets Bonn (Germania) și Buyukcekmece (Turcia).

Prima experiență pentru pivotul lituanian în EuroCup a venit în sezonul 2023-2024, când a fost coleg la Slask Wroclaw cu Dusan Miletic.

Având o înălțime de 2.06 metri, Saulius este un jucător versatil, reușind să joace atât cu spatele la coș, în post-up, cât și de la distanță, ceea ce îi oferă calitatea de „strech four”, adică un jucător care poate juca în interiorul semicercului, dar care poate fi și o adevărată amenințare de la distanță.

Saulius Kulvietis este al nouălea transfer al campioanei României pentru sezonul 2025-2026.

