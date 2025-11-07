RELIGIE

Un moment istoric. Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma

7 noiembrie 20250 commentarii

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, trăiește un moment cu profundă semnificație spirituală și istorică. În urma sesiunii extraordinare a Sinodului Episcopilor desfășurate între 2 și 6 noiembrie 2025, la Roma, în spațiul Colegiului Pontifical Pio Romeno, a fost ales noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România — Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop.

Alegerea sa marchează un nou început pentru Biserica Unită, continuând tradiția unei slujiri jertfelnice și a unei misiuni pastorale dedicate credinței, unității și iubirii creștine.

„Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-l ocrotească, să-l lumineze și să-l înțelepțească în împlinirea voinței Sale, spre binele, unitatea și înflorirea Bisericii noastre”, transmit clerul, persoanele consacrate și credincioșii greco-catolici din întreaga țară, potrivit unui comunicat emis de Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla.

O viață dedicată slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor

Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop s-a născut la 22 iulie 1972, în localitatea Pișcolt, județul Satu Mare, într-o familie de profesori. Încă din tinerețe, a cunoscut profundele valori ale credinței prin exemplul bunicului său matern, părintele Victor Vâncu, unul dintre preoții greco-catolici care au slujit în clandestinitate în perioada comunistă.

Marcat de mărturia de credință a acestuia și inspirat de lectura vieții Sfintei Tereza de Lisieux, tânărul Claudiu și-a descoperit vocația preoțească, părăsind studiile de chimie pentru a se dedica „chimiei sufletelor”, după cum avea să spună mai târziu.

În anul 1991 a fost trimis la Roma, unde a urmat studiile de filozofie la Universitatea Pontificală Urbaniana și teologie la Universitatea Pontificală Gregoriana, locuind în mediul formativ al Colegiului Pontifical Pio Romeno. A obținut licența în teologie spirituală în 1998, iar în 2006 titlul de doctor în teologie.

O carieră ecleziastică de prestigiu internațional

De-a lungul anilor, Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop a slujit Biserica în mai multe misiuni internaționale: responsabil al bisericii greco-catolice române Santissimo Salvatore alle Coppelle din Roma (1997–1999); vicerector și rector al Misiunii Greco-Catolice din Paris (1999–2001); rector al Colegiului Pontifical Pio Romeno (din 2007).

În anul 2011 a fost ales Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore și, la 8 decembrie același an, a fost consacrat episcop în biserica Santi Biagio e Carlo ai Catinari din Roma, de către cardinalul Leonardo Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale.

Din 2016 a făcut parte din Sinodul Permanent al Bisericii Greco-Catolice, îndeplinind funcția de secretar al Sinodului Episcopilor.

Un moment remarcabil al activității sale a fost organizarea vizitei istorice a Papei Francisc la Blaj, în 2 iunie 2019, când Suveranul Pontif a beatificat cei șapte episcopi greco-catolici martiri ai credinței. Preasfinția Sa Claudiu Pop a avut atunci onoarea de a-l primi pe Sfântul Părinte la sediul Curiei Arhiepiscopiei Majore și de a-l însoți la biserica comunității de etnie romă din cartierul „Barbu Lăutaru”.

În 2021, prin hotărârea Sinodului Episcopilor, a fost numit Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, fiind înscăunat în 24 aprilie 2021.

În cadrul Conferinței Episcopale Române, deține funcțiile de președinte al Comisiei pentru Ecologie și al Comisiei pentru Comunicații Sociale.

Continuitate și speranță pentru Biserica Unită

Alegerea Preafericirii Sale Claudiu Lucian Pop în fruntea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice reprezintă o etapă de continuitate și reînnoire spirituală, după păstorirea de neuitat a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, trecut la Domnul în 2024.

Noul Arhiepiscop Major va conduce o Biserică care, de-a lungul istoriei, a fost adesea prigonită, dar niciodată înfrântă — o Biserică a martirilor și a fidelității, prezentă activ în viața spirituală, educațională și socială a României contemporane.

HINT

„Această alegere este un semn al înnoirii, al continuității și al speranței. Biserica noastră merge mai departe sub ocrotirea lui Dumnezeu și sub îndrumarea noului Păstor”, transmit reprezentanții Episcopiei de Cluj-Gherla.

 

