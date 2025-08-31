Actualitate

Un bărbat în stare gravă în accidentul cu autocar de pe dealul Dumbrava

31 august 20250 commentarii

Inspectoratul pentru  Situații de Urgență Cluj a anunțat că un bărbat aflat în autocarul ce s-a răsturnat pe dealul Dumbrava din județul Cluj se afla în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare. „Celelalte persoane implicate în accident sunt conștiente și cooperante. Se efectuează triajul victimelor în vederea transportului la spital. Pană acum, nicio persoană nu au fost transportată la spital”, a transmis ISU, precizând că la fața locului au aterizat și cele două elicoptere SMURD pentru a sprijini partea medicală

