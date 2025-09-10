EXTERNE

Un bărbat a murit de ciumă bubonică în Mongolia după ce a mâncat carne de marmotă

10 septembrie 20250 commentarii

Ministerul Sănătăţii din Mongolia a confirmat un caz de ciumă bubonică, în Tsagaan-Uul soum, provincia Khuvsgul, care a dus la moartea unui bărbat de 24 de ani, transmite agenţia Xinhua.

Bărbatul a murit după ce a consumat carne de marmotă, iar un test PCR (reacţia de polimerizare în lanţ) a confirmat că ciuma bubonică este cauza decesului, potrivit Ministerului Sănătăţii. Autorităţile au avertizat populaţia să nu consume carne de marmotă. Deşi vânătoarea de marmote este ilegală în Mongolia, această rozătoare este considerată o delicatesă, iar interdicţia este de multe ori ignorată. Ciuma bubonică este o boală bacteriană răspândită de puricii care trăiesc pe rozătoare sălbatice, cum ar fi marmotele. Boala poate ucide un adult în mai puţin de 24 de ore dacă nu este tratată la timp, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

 

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Trump salută anularea unei ceremonii militare în onoarea lui Tom Hanks

În faţa mai multor moschei din Franţa s-au găsit capete de porc

Sebastien Lecornu numit premier al Franței

Atac sângeros în Ucraina: cel puțin 20 de persoane au fost ucise de o bombă, în timp ce își primeau pensiile

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.