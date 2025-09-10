EXTERNE

„Un act de agresiune” al Rusiei asupra Poloniei

10 septembrie 20250 commentarii

Polonia şi-a mobilizat miercuri propriile sisteme de apărare aeriană şi cele ale NATO pentru a doborî drone în spaţiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei, Varşovia implicându-se astfel în premieră în războiul din ţara vecină şi numind încălcarea spaţiului său aerian drept „un act de agresiune”, informează Reuters şi AFP.

După „încălcări repetate” ale spaţiului aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei vecine, miercuri, armata ţării a anunţat desfăşurarea de aeronave poloneze şi aliate.

„Avioanele şi-au folosit armele împotriva obiectelor ostile”, a declarat ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj pe platforma X, adăugând că este „în contact constant cu comandamentul NATO”.

„În urma atacului de astăzi (miercuri – n.r.) al Federaţiei Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spaţiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă”, a declarat centrul de comandă al armatei poloneze într-un mesaj pe X. „Acesta este un act de agresiune care a creat o ameninţare reală la adresa securităţii cetăţenilor noştri”, a adăugat acesta.

Forţele poloneze şi aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor „peste zece obiecte, iar pentru cele care puteau reprezenta o ameninţare, comandantul operaţional al forţelor armate a luat decizia de a le neutraliza. Unele drone care au intrat în spaţiul nostru aerian au fost doborâte”, a explicat centrul de comandă polonez.

Obiectele doborâte erau în curs de a fi localizate, a declarat această sursă, fără a specifica numărul lor.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunţat pe platforma X că „l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situaţia actuală” şi despre acţiunile întreprinse.

