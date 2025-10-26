EDUCAȚIE

UMF, distinsă cu Trofeul Romanian Healthcare Awards 2025

26 octombrie 20250 commentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” (UMF) Cluj-Napoca, prin Institutul de Cercetare Biomedicală – MEDFUTURE și Departamentul de Medicină Personalizată și Boli Rare, a fost distinsă cu Trofeul Romanian Healthcare Awards 2025, la categoria Proiectul de cercetare al anului, au anunțat reprezentanții UMF Cluj-Napoca. 

Citând aceleași surse, proiectul premiat se numește „Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de tip preventiv prin dezvoltarea unui laborator analitic și a unui program pilot de screening neonatal pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi – METABO MS” și aduce o contribuție esențială la reducerea inegalităților în sănătate și la promovarea medicinei preventive în România.

„Programul Metabo MS – Screening Nou-născuți  are o misiune esențială: identificarea precoce a 32 de boli genetice de metabolism, care pot fi depistate încă de la naștere și care, dacă nu sunt tratate la timp, pot influența definitiv evoluția copilului. Prin intervenție timpurie și sprijin medical adecvat, putem oferi acestor copii șansa la o viață sănătoasă. Mulțumim celor 26 de membri ai juriului internațional din România, Statele Unite ale Americii, Polonia, Danemarca, Portugalia, Norvegia, Estonia, Grecia și Republica Moldova pentru recunoașterea acestui proiect care aduce știința mai aproape de oameni și speranță acolo unde este cea mai mare nevoie de ea”, au transmis reprezentanții UMF. 

T.S.

sursă foto: UMF Cluj-Napoca

