Uite cine vorbește!

7 noiembrie 20250 commentarii

După cum știți, programul susținut de ansamblul de copii aparținând Patriarhiei Române – grupul „Tronos Junior” – în Catedrala Națională a stârnit un val de reacții din partea corului de clevetitori care profită de orice situație pentru a-și face vizibilitate și a lansa atacuri asupra unor instituții, în special împotriva celor care se bucură de o mare credibilitate în rândul românilor. Prin acest atac s-a dorit să se demonstreze că în România există un curent de neodreapta și că Biserica Ortodoxă întreține un astfel de fenomen. Nu comentez dacă versurile după care s-a cântat intră sau nu sub incidența vreunei legi, pentru că sunt instituții abilitate să stabilească acest lucru. Ce vreau să punctez e ticăloșia unora dintre cei care au speculat contextul pentru a împroșca noroi asupra Bisericii Naționale. Am văzut că printre cei care au ales să critice și să atace momentul muzical al copiilor din grupul Tronos Junior a fost și liderul UDMR Cluj, Csoma Botond.

