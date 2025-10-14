POLITICĂ

UDMR vizează autonomia digitală a maghiarilor

14 octombrie 20250 commentarii

UDMR a marcat vineri la Jucu 35 de ani de activitate, reafirmând că unitatea comunității maghiare din România este cea mai mare realizare. Organizația își propune să continue apărarea și dezvoltarea acestei comunități, prin reziliență, adaptare și viziune strategică.

În discursul programatic, UDMR afirmă că una dintre cele mai mari provocări ale prezentului este adaptarea comunității maghiare din Transilvania la transformările tehnologice globale, în special la revoluția digitală și la emergența inteligenței artificiale.
Aceasta nu este văzută doar ca o oportunitate tehnologică, ci ca o condiție de supraviețuire și progres comunitar.

Digitalizarea, automatizarea și IA sunt descrise ca instrumente esențiale pentru: păstrarea competitivității economice; eficientizarea administrației; îmbunătățirea educației și comunicării; și, mai ales, întărirea coeziunii comunității maghiare prin inovație.

UDMR formulează o viziune în care transformarea digitală este un proces transversal — care trebuie să atingă toate domeniile vieții comunitare: administrație, educație, cultură, economie și reprezentare politică.
Obiectivul nu este doar modernizarea tehnologică, ci integrarea inteligenței artificiale în serviciul cetățeanului, cu accent pe limbă, identitate și acces egal.

Crearea „ErdélyGPT” – Asistentul digital al comunității

Una dintre cele mai concrete inițiative menționate în document este lansarea „ErdélyGPT” – un asistent digital în limba maghiară, inspirat de modelele lingvistice de tip ChatGPT, dar adaptat specificului transilvănean.

Scopul principal al proiectului:

  • să ofere sprijin administrativ și informațional cetățenilor maghiari din Transilvania,
  • să faciliteze interacțiunea cu autoritățile,
  • să explice și să traducă procese birocratice în limba maghiară,
  • să îmbunătățească accesul la educație digitală,
  • și să ofere un punct comun de informare și comunicare între administrațiile locale și cetățeni.

Obiective tehnice și sociale:

  • Crearea unui sistem de IA multilingv (maghiară – română – engleză) capabil să ofere asistență juridică, educațională și administrativă.
  • Promovarea incluziunii digitale pentru persoanele în vârstă și pentru cei din mediul rural.
  • Conectarea rețelei de instituții locale (școli, primării, asociații culturale) printr-o platformă digitală unificată.

„ErdélyGPT” nu este doar o unealtă, ci o viziune de autonomie digitală — un mod prin care comunitatea își poate gestiona informațiile, resursele și serviciile fără dependență completă de infrastructuri centralizate.

Educația digitală și IA în formarea noilor generații

UDMR acordă un loc important educației digitale ca bază pentru o comunitate rezilientă și competitivă.
Sunt propuse mai multe direcții:

  • Introducerea alfabetizării digitale încă din ciclul primar, în școlile cu predare în limba maghiară;
  • Crearea de programe educaționale bazate pe IA, care să adapteze conținutul la nevoile fiecărui elev;
  • Extinderea platformelor online pentru învățarea limbii maghiare și române prin tehnologii de recunoaștere vocală și generare de conținut;
  • Formarea continuă a profesorilor pentru a folosi instrumente de tip AI în procesul educațional.

De asemenea, documentul menționează inițiativa „Academia 60+”, un program de formare digitală pentru seniori, care are scopul de a reduce decalajul între generații în accesul la tehnologie.

Administrație inteligentă și guvernare digitală

UDMR propune trecerea către o administrație inteligentă (smart governance), în care IA are un rol central în:

  • automatizarea proceselor birocratice;
  • transparență și lupta împotriva corupției;
  • gestionarea eficientă a fondurilor publice;
  • crearea de „hărți digitale ale nevoilor comunității” pentru prioritizarea investițiilor locale.

Prin această digitalizare, UDMR dorește să construiască o rețea interconectată de administrații locale maghiare, capabile să împărtășească date, bune practici și soluții inovatoare.

IA în sprijinul culturii și limbii maghiare

Un alt pilon important este protecția limbii și culturii maghiare prin inteligență artificială.
UDMR consideră că IA poate deveni un instrument de conservare culturală:

  • dezvoltarea de baze de date lingvistice și arhive digitale în maghiară;
  • traducerea automată de calitate între maghiară și română;
  • promovarea patrimoniului cultural maghiar din Transilvania prin aplicații interactive și realitate augmentată;
  • susținerea creatorilor locali prin instrumente de generare de conținut și design asistat de IA.

Astfel, IA nu este privită doar ca o tehnologie, ci ca un mijloc de consolidare a identității naționale într-o lume digitalizată.

Rețea de influenceri și comunicare inteligentă

Documentul vorbește despre crearea unei rețele de micro-influenceri comunitari care să folosească IA și instrumente digitale pentru:

  • diseminarea rapidă a informațiilor relevante pentru comunitate;
  • combaterea dezinformării;
  • crearea unui canal de comunicare direct între UDMR și cetățeni.

Astfel, inteligența artificială devine un element al strategiei de comunicare politică modernă, axată pe transparență, interactivitate și feedback constant.

Etică și siguranță digitală

UDMR avertizează, totodată, asupra riscurilor etice și sociale ale inteligenței artificiale — de la pierderea locurilor de muncă până la manipularea informațională.
Documentul subliniază necesitatea de a:

  • promova un cadru etic și legislativ clar pentru utilizarea IA;
  • asigura protecția datelor personale;
  • garanta accesul echitabil la tehnologie, pentru a nu adânci inegalitățile sociale.

Această abordare echilibrată între inovație și responsabilitate morală face parte din „pragmatismul transilvănean” revendicat de UDMR. (C.C.)

HINT

IA nu este privită doar ca o tehnologie, ci ca un mijloc de consolidare a identității naționale într-o lume digitalizată.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Abrudean: PNL va iniţia un alt proiect pentru reducerea numărului de parlamentari la 300

George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte AUR

Deputatul Remus Lăpușan, după demisia lui Titus Corlățean din PSD: Îi respect decizia. Știe cel mai bine ce are de făcut

Avertismentul lui Dragoș Pîslaru: Jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.