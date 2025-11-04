ECONOMIE

UBB și Autoworld Audi, parteneriat strategic pentru mobilitate și educație economică

4 noiembrie 20250 commentarii

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) și compania Autoworld Audi au semnat luni, 3 noiembrie 2025, un parteneriat de colaborare prin care marca de autoturisme Audi devine partenerul oficial de mobilitate al universității, anunță reprezentanții UBB, într-un comunicat de presă. Evenimentul a avut loc la rectoratul universității și marchează o etapă importantă în consolidarea relației dintre mediul academic și cel de afaceri.

La ceremonia de semnare a parteneriatului au participat, din partea Autoworld Audi, Ioan Mezei, director general, Sebastian Enache, director vânzări grup, Diana Deac, director resurse umane și George Pop, specialist marketing. Din partea UBB au fost prezenți prof. univ. dr. Adrian Petrușel, rectorul universității, conf. univ. dr. Alexandra Muțiu și prof. univ. dr. Cristian Litan, prorectori ai universității, respectiv conf. univ. dr. Victor Müller, prodecan cu atribuții interimare de decan și conf. univ. dr. Răzvan V. Mustață, decanul ales al FSEGA, precum și Dana Corcheș, director al departamentului de educație executivă al FSEGA.

Protocolul stabilește cadrul general al cooperării între universitate și Autoworld Premium – Audi și vizează dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul științelor economice, precum și sprijinirea formării practice și profesionale a studenților. Documentul prevede, printre altele, acordarea de burse private, premii și alte forme de sprijin pentru studenți și doctoranzi, consultări privind actualizarea curriculei universitare în funcție de nevoile mediului de afaceri și orientarea tot mai accentuată spre practică a pregătirii studenților. Parteneriatul include, de asemenea, organizarea de vizite de studiu și stagii de practică la sediile și punctele de lucru Autoworld Premium, susținerea sesiunilor de comunicări științifice studențești, a conferințelor și a altor evenimente academice. De asemenea, compania va putea sprijini, activitățile UBB-FSEGA destinate modernizării infrastructurii didactice și de cercetare.”, se arată în comunicatul amintit.

Prin acest parteneriat, reprezentanții UBB transmit că se consolidează legătura cu mediul economic și oferă studenților oportunități directe de învățare aplicată, într-un context educațional care valorizează inovația, performanța și deschiderea către piața muncii. Mai mult de atât, aceștia informează că Autoworld Audi, prin marca de autoturisme Audi, devine partener oficial de mobilitate al UBB.  

T.S.

